Esultano . Fratelli d’Italia e Noi Moderati

Esultano Fd’I e Noi Moderati per la straordinaria vittoria alle amministrative elpidiensi e per l’elezione di Gionata Calcinari sindaco. "Fd’I ha conseguito un risultato che merita di essere evidenziato e ringrazio gli elpidiensi per l’ennesima dimostrazione di fiducia" dice Andrea Balestrieri, coordinatore provinciale dei meloniani. "Un risultato che arriva dopo 21 anni dalla elezione a sindaco di Giovanni Martinelli". E aggiunge: "Siamo il primo partito di maggioranza dell’amministrazione Calcinari con il 15,2%, riuscendo a far eleggere 4 consiglieri comunali a conferma che Fd’I continua a essere sul territorio un importante riferimento. E’ stato emozionante vedere tutta la classe dirigente e l’intera coalizione intorno al sindaco Gionata Calcinari. Ringrazio di cuore tutti i candidati per essersi messi a disposizione di un nuovo progetto per Sant’Elpidio a Mare e un grande augurio di buon lavoro a tutti gli eletti. Un grazie speciale al consigliere regionale e amico, Andrea Putzu con cui in questi mesi non semplici abbiamo sempre guardato oltre l’ostacolo". Complimenti anche da Noi Moderati e dal consigliere regionale, Marco Marinangeli, "per una vittoria che premia impegno, serietà e capacità di ascolto. Un risultato importante che conferma la bontà di un progetto politico fondato su concretezza, competenza e vicinanza ai cittadini". Soddisfazione doppia considerato che tra le fila di Noi Moderati c’erano diversi ex della giunta Pignotti: Francesco Tofoni, Claudia Bracalente, Stefano Pezzola, Maria Mariani che, insieme a Marinangeli, hanno mostrato lo striscione ‘Moderati rivoluzionari’: "E’ una grande affermazione per tutta la squadra e per l’area moderata e popolare che ha dato un contributo decisivo al successo. Sottolineo con orgoglio l’ottimo risultato della lista che ha 2 rappresentanti in consiglio".