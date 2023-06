Ete Morto, argini a rischio "La Regione intervenga"

Ad ogni pioggia più consistente del normale (un fatto che, fino a qualche tempo fa, era considerato eccezionale che sta diventando quasi una prassi), "gli argini dell’Ete Morto franano e, con essi, le strade, le opere e i terreni adiacenti. In alcuni punti più a monte le frane hanno eroso così tanto il terreno che si sono create vere e proprie voragini di oltre 15 metri con frontisti e imprenditori agricoli che si vedono portare via, impotenti, da sotto gli occhi centinaia di metri quadrati di terreni": è quanto denuncia l’assessore Stefano Pezzola, nel dare manforte al sindaco Alessio Pignotti che, dopo la riunione avuta ieri con il Prefetto di Fermo, lancia un appello alla Regione e ai consiglieri regionali perché si attivino nel più breve tempo possibile "adottando provvedimenti utili a mettere in sicurezza l’Ete Morto i cui argini, con le violenti piogge, sempre più frequenti, risultano ormai compromessi". Si tratta di un problema che assume, di volta in volta, connotazioni più critiche, rendendo "necessario che ognuno faccia la sua parte, mettendo in campo le migliori risorse per non farsi dettare l’agenda dal verificarsi di eventi calamitosi – insiste Pignotti – che il nostro territorio ha già subito e che, ogni anno, comportano danni per milioni di euro oltre al costante pericolo per l’incolumità pubblica". Secondo Pezzola "è necessario procedere alla pulizia e sistemazione degli alvei e degli argini per ridurre al minimo il pericolo che comportano i molteplici fenomeni alluvionali". Interventi di cui c’è bisogno anche perché gli ultimi effettuati da Genio Civile della risalgono al 2012, dopo l’alluvione del 2011. Ieri, Pignotti ha parlato di questo anche col Prefetto di Fermo "e dal colloquio è emersa la necessità di convocare una riunione con la Protezione Civile regionale per capire come intervenire in tempi rapidi". E ben venga che, nel frattempo, il Genio Civile stia lavorando al nuovo ponte sull’Ete Morto, avendo anche provveduto ad allargare alcune arcate sotto i ponti dell’Ete Morto". Un intervento utile che, in caso di piena, consente di far defluire la quantità di tronchi e ramaglie vengono trascinati a valle e intasando le arcate dei ponti, creano seri rischi di esondazione. Un problema più volte segnalato e denunciato, ma rimasto inascoltato. "L’auspicio – conclude Pignotti _ è che si faccia ancora di più soprattutto nella zona a monte di cui noi, tutt’ora, subiamo le conseguenze".

Marisa Colibazzi