Ete Morto, il progetto del nuovo ponte

Ponti: ne parla l’amministrazione domani sera, a Casette d’Ete dove sarà illustrato il progetto del nuovo ponte sull’Ete Morto; e riguarda lavori di manutenzione sul ponte che si trova in pieno centro, di fianco all’ingresso del Parco Bartolucci. Andando per ordine, domani sera (ore 21,30, auditorium ‘Della Valle’, il sindaco Alessio Pignotti, l’assessore Stefano Pezzola, Vincenzo Marzialetti e funzionari del Genio Civile mostreranno alla cittadinanza il ponte che verrà e che sostituirà l’infrastruttura attuale. Nel primo pomeriggio, sarà in città anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Stefano Aguzzi (impossibilitato a presenziare l’incontro serale) per un incontro con amministrazione e stampa sull’argomento. In serata, oltre al progetto del ponte, saranno spiegati anche gli interventi in corso sul torrente Ete Morto. Intanto, Pignotti e Pezzola "ringraziano la Regione "che si è mostrata lungimirante nell’aver finanziato, con ingenti risorse (3.3 milioni di euro) questa grande opera in un territorio duramente colpito dalle esondazioni". Per quanto riguarda il ponte lungo via Elpidiense, per il quale erano state segnalate crepe e cedimenti che avevano preoccupato i residenti, da oggi fino al 17 marzo, sarà chiusa la strada Fontanelle (passa sotto il ponte) per consentire lavori di manutenzione straordinaria.