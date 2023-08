Ete Morto: Passerella a Sant'Elpidio a Mare, messa e poi tolta

Ieri mattina la passerella in moduli di acciaio è stata posizionata sugli appositi stalli ricavati sull’argine dell’Ete Morto, appena più a monte del ponte che dovrà essere sostituito con una infrastruttura i cui lavori inizieranno a ottobre. Le operazioni di traslazione della struttura dall’area del cantiere fino ai punti di appoggio realizzati nei giorni scorsi, sono state seguite con attenzione dagli addetti della ditta incaricata, oltre che da tecnici e progettisti del Genio Civile Marche Sud, sotto lo sguardo attento di diversi residenti richiamati sul posto dalla presenza di una gru mobile. Sul posto anche il vicesindaco, Roberto Greci. Il fatto imprevisto che, purtroppo, ha implicato il dover ritirare la passerella (sarà utilizzata solo per il cantiere e per la posa in opera dei cavi dei servizi durante i lavori per il nuovo ponte) è stato l’aver riscontrato delle anomalie sulla struttura. Risolto il problema, la passerella sarebbe stata rimessa al suo posto. L’opera è costata 85mila euro e, una volta realizzato il nuovo ponte a un’unica campata sull’Ete Morto, sarà rimossa. Riguardo lo spostamento delle condotte idrica ed elettrica, si ipotizza possa avvenire subito dopo Ferragosto, e comunque in periodo di ferie, per limitare al massimo i disagi dovuti alla necessaria sospensione dei servizi e chiusura del ponte, per un giorno o due.