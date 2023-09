Ete, riprende il cantiere: "Sviluppo e turismo"

Un progetto atteso, importante, rimandato, rivisto, corretto e finalmente avviato a conclusione. Sono ripartiti i lavori per li ponte sull’Ete che collegherà Fermo a Porto San Giorgio, il sindaco Calcinaro parla di un momento quasi commovente visto che, tra rincari, rinunce delle ditte, appalti da rifare e risorse da trovare, pareva non si dovesse mai vedere a fine. Il vicesindaco Mauro Torresi condivide sui social le foto panoramiche di Armando Flores Rodas, per far vedere le gru, le travi e la gigante campata di 48 metri, per far capire la complessità dell’opera.

"Questa infrastruttura, insieme a tante altre tra cui la nuova rotonda, permetterà alla frazione di Marina Palmense di essere sempre più collegata con l’intero territorio portando di conseguenza sviluppo e turismo – spiega Torresi –. Un piccolo cambio di punto di vista, come in questo caso, ci permettere di apprezzare la grandezza delle opere che si pongono in essere che in quanto tali sono delicate e complesse, per far capire i ritardi che si sono registrati e che speriamo siano ormai alle spalle".