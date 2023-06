Euroleague di sitting volley "Siamo al centro mondo E gli alberghi sono pieni"

Quando lo sport è veramente per tutti, le differenze non si notano e ci si diverte in pieno. Fermo è un centro di grande rilevanza sportiva per il sitting volley, la pallavolo che si fa da seduti, tra disabili e normodotati perfettamente alla pari. Dal 16 al 18 giugno arriva a Fermo un appuntamento di rilevanza internazionale con l’EuroLeague, tra le più importanti competizioni per club di sitting volley a livello europeo la cui prima edizione si è tenuta lo scorso anno in Polonia. L’evento, organizzato dalla Scuola di pallavolo fermana e promosso dalla Para Volley Europe ha il patrocinio di tutte le istituzioni politiche e sportive nazionali e regionali, sarà in diretto sul canale Paravolley, vede coinvolte dieci squadre da sette nazioni europee. Oltre ai padroni di casa della Synergie Fermana e ai campioni in carica della Skiso Sinovi Bosne Lukavac, a contendersi il titolo saranno le francesi Asul Lyon Volley e Pays Voironnais volley, la polacca Para Volley Silesia, Kso Spid da Sarajevo, Oki Banja Luka, Robust Sempeter dalla Slovenia, Kyiv Ukraine e Alta Resa Pordenone. Una festa che è anche un’occasione di promozione unica, all’insegna di un’offerta turistico culturale che si basa sul benessere, sull’inclusione, sull’amicizia.

La speranza è di poter fare una cerimonia inaugurale, giovedì sera in piazza, si comincia poi a giocare venerdì alle 10, dopo le 18 di domenica la cerimonia di chiusura e le premiazioni. L’assessore allo sport Alberto Scarfini ha parlato di grande soddisfazione, in un momento di festa: ‘Con il sitting volley arriviamo oggi ad un obiettivo significativo, portiamo qui le principali squadre d’Europa, gli alberghi sono pieni, è davvero un risultato che deve far felici tutti’. Presente anche il consigliere regionale Marco Marinangeli che ha parlato di un evento di qualità assoluta, sport e grande valenza sociale, la Regione ha incluso questa tra le manifestazioni sportive di rilevanza strategica. Fabio Franchini presidente regionale Fipav Marche ha trovato tutti gli appoggi necessari a livello federale per concretizzare la manifestazione a Fermo, presente anche Fulvio Taffoni consigliere federazione italiana pallavolo Ascoli Fermo e Luca Savoiardi presidente Cip Marche, a ricordare il percorso che si è fatto a Fermo nel sitting volley negli ultimi anni, un’idea che sembrava utopica e che invece ha portato conoscenza e consapevolezza educativa verso una disciplina che esprime in pieno il concetto di inclusione.

Remo Giacobbi presidente della Scuola di pallavolo fermana con Lorenzo Giacobbi coach commissioner Para Volley Europe hanno raccontato lo svolgimento degli incontri, alla palestra di via Leti, comoda e raggiungibile da tutti i ragazzi con handicap, sarà davvero un’occasione per scoprire uno sport che davvero è vita vera che si vive sul parquet di gioco. Vive a Fermo Alireza Moaveri ct della nazionale maschile di sitting volley, cinque gli atleti fermani che figurano nella file della nazionale, Fermo si propone come sede per la formazione di tecnici e atleti. Con Alessandra Aguzzi, docente dell’Itet Carducci Galilei, è nato un progetto con gli studenti, per far capire loro che l’inclusione si costruisce tutti insieme, giorno per giorno, i ragazzi dell’indirizzo sportivo saranno coinvolti come volontari all’evento.

Angelica Malvatani