Europe, Aoki e Mannoia. C’è il WonderGate Festival

Tutto è pronto per l’apertura della prima edizione del WonderGate Festival, manifestazione musicale che animerà l’estate della riviera adriatica dal 16 luglio al 24 agosto, destinata a riconoscere la città di Altidona, capitale della musica internazionale. Cuore pulsante dell’evento, sarà il suggestivo Parco dei Due Ponti, area verde a pochi passi dal mare. L’apertura del festival, è affidata agli Europe, una delle band rock più iconiche degli anni ’80, protagonisti dell’opening night del 16 luglio. Seguiranno i concerti di Willie Peyote (17 luglio) e Fiorella Mannoia (21 luglio). Ad agosto, il focus si sposterà sull’elettronica e la musica dance, con tre autentiche icone dell’Edm (Steve Aoki, Afrojack e Dimitri Vegas) che accenderanno le notti del 15, 16 e 17 agosto durante l’Electronic gate. A chiudere il programma, la parte dedicata alla musica metal, con alcune delle band più importanti del panorama internazionale (Primordial, Katatonia, Rhapsody of Fire, Stratovarius, Sonata Arctica, Apocalyptica, Tarja) protagoniste del Metal gate, dal 22 al 24 agosto, per tre serate destinate ad entrare nella storia della musica dal vivo. Il programma del festival è stato presentato ieri nella sala Lussu di Altidona, alla presenza del sindaco Giuliana Porrà. "Quella di oggi è una giornata di grande soddisfazione – ha detto –. Altidona è un piccolo Comune da sempre sinonimo di tranquillità, ma con questo evento crediamo di poter imprimere una svolta importante. Gli effetti benefici per il territorio sono molteplici riconducibili ad economia, turismo e cultura. Ringrazio Vittorio Amoni per aver creduto ed investito in questo territorio. L’Amministrazione ha sempre creduto nelle potenzialità turistiche di Altidona e siamo certi che il WonderGate rappresenti un’occasione unica in tal senso". "Dopo un’attenta valutazione imprenditoriale – ha aggiunto Vittorio Amoni, amministratore delegato di Alchemy Entertainment, società organizzatrice del WonderGate – abbiamo deciso che questa fosse la location ideale per il festival. Il WonderGate non è una semplice festa, ma un evento vero e strutturato, una piattaforma culturale scalabile e sostenibile, pensata per offrire un’alternativa concreta alla crisi del settore concerti, e riportare il pubblico a vivere la musica in modo pieno". Oltre che per la musica, WonderGate si distingue per i servizi: food truck, beverage, un’area esperienziale e una piattaforma digitale che permette di prenotare parcheggi, navette, servizi e attività. "Il festival – ha concluso Amoni – non è un luogo da cui fuggire alla fine dello spettacolo, ma un’esperienza da vivere fino in fondo".

Paola Pieragostini