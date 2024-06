Evasione fiscale e lavoro nero. I numeri della Guardia di Finanza

Oltre 400 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati, 937 accertamenti per la documentazione antimafia, 1.824 interventi ispettivi e 350 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sono solo alcuni numeri del bilancio operativo delle Fiamme Gialle di Fermo, dal primo gennaio 2023 al 31 maggio 2024, forniti in occasione del 250esimo anniversario della fondazione delle Guardia di Finanza. "Il nostro – spiega il comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Bolognese – è stato come sempre un impegno a tutto campo, partendo dagli illeciti finanziari, l’evasione fiscale, passando per la tutela della spesa pubblica, la lotta ai marchi contraffatti, il contrasto alla criminalità organizzata, fino ad arrivare alle operazioni di soccorso e ai servizi di ordine e sicurezza pubblica". Nel periodo in esame, il Nucleo di polizia economico finanziaria e il Gruppo di Fermo, nel corso di centinaia di interventi e di complesse indagini di polizia giudiziaria hanno denunciato all’autorità giudiziaria 79 persone, di cui 5 in stato di arresto, e segnalandone 297 ai prefetti. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 22 interventi, sviluppate 7 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciati 13 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 371.032 di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 33 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 42 lavoratori in nero o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono stati 45. I sequestri patrimoniali per reati fiscali ammontano a 1,2 milioni di euro. Le proposte di sequestro, quale profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, sono state di 9,8 milioni di euro. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati eseguiti 5 interventi nei confronti di molteplici categorie. Sono stati investigati oltre 179 flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio. Nel comparto operativo dedicato alla sicurezza della circolazione dell’euro sono state sottoposte a sequestro 306 banconote false per 15.510 euro. In materia di reati fallimentari sono stati denunciate 9 persone, mentre con riferimento alle condotte di usura ed estorsione sono stati denunciati 3 soggetti. Due persone sono state denunciati per reati bancari.

Fabio Castori