Evasioni fiscali, spaccio ma anche truffe: il bilancio

Dodici chili di sostanze stupefacenti sequestrati, 25 trafficanti denunciati, 227 segnalati alle competenti Prefetture, decine di milioni euro confiscati e 37 soggetti indagati nel contrasto all’attività di contrasto della criminalità organizzata ed economico finanziaria. Sono solo alcuni dei numeri, relativi al 2024 e ai primi mesi del 2025, forniti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Fermo in occasione del 251° anniversario della fondazione. Alla cerimonia erano presenti tutti gli ufficiali, nonché una rappresentanza del personale in servizio.

Dopo la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa della medaglia di bronzo al valor militare tenente Livio Rivosecchi, per i fatti accaduti nel corso del secondo conflitto mondiale, cui è intitolata la caserma, è stata data lettura del messaggio augurale del presidente della Repubblica Il Comandante provinciale, il colonnello Massimiliano Bolognese, ha colto l’occasione per manifestare ai finanzieri operanti nella provincia, un sentimento di profonda riconoscenza per la dedizione, l’abnegazione e la professionalità con cui quotidianamente onorano il proprio impegnativo servizio. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 34 evasori totali e 39 lavoratori in "nero" o irregolari. I soggetti denunciati per reati tributari sono 83. Sono stati eseguiti 9 interventi in materia di accise, 3 nel settore doganale e sono stati eseguiti 106 controlli inerenti alla pubblicizzazione dei prezzi carburanti. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 182 interventi, che hanno portato alla denuncia di 2 persone e al sequestro di beni per 50mila euro. L’azione del Corpo volta all’individuazione di ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, ha visto la denuncia di 9 soggetti. Con riferimento alle condotte di usura ed estorsione, sono stati denunciati 11 soggetti ed effettuati sequestri per oltre 1,6 milioni di euro. Nel comparto operativo dedicato alla sicurezza della circolazione dell’euro sono state sottoposte a sequestro 263 banconote false, per un valore nominale di 14.455 euro. In applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono state svolte 15 indagini nell’ambito delle quali sono stati segnalati altrettanti soggetti giuridici, con l’esecuzione di sequestri per oltre 16,8 milioni di euro. In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 12 soggetti. Nel periodo in esame, nel corso di centinaia di interventi, oltre che di indagini di polizia giudiziaria, sono stati sequestrati oltre 12 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza cocaina, hashish e marijuana. 25 soggetti, di cui 5 in stato di arresto, sono stati denunciati. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 22 interventi, sviluppate 14 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciati 11 soggetti. Sequestrati 210.848 prodotti contraffatti, con falsa indicazione Made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

