Eventi, da Piotta agli Zero Assoluto

La città si prepara ad accogliere concerti sia i giorni del Festival del 1 Maggio che l’estate, fino alla Notte + rosa sul finire di agosto. Agli annunciati concerti del Piotta il 27 aprile (in pineta) e degli Zero Assoluto per il concerto 1 maggio in Piazza Garibaldi, si aggiungono le prime indiscrezioni sugli altri eventi. E’ confermata quella relativa ai Jalisse per la serata conclusiva della tradizionale festa organizzata dal quartiere Corva: concerto in programma il 28 luglio e, a quanto assicurano gli organizzatori, i cantanti di ‘Fiumi di parole’ non saranno neanche i soli ingaggiati. Altra indiscrezione riguarda la Notte + Rosa delle Marche che, come noto, sarà riproposta dopo lo straordinario successo dell’anno scorso. Quest’anno, una degli artisti che animeranno quei giorni di festa sarà la bella Clara, attrice della seguitissima fiction ‘Mare fuori’ e reduce dal festival di Sanremo con la canzone ‘Diamanti grezzi’. Il suo live è previsto per il 24 agosto.