Eventi pubblici,. Ciarpella ribatte

Al Pd che ha espresso la sua preoccupazione "per la ‘grave incapacità’ o peggio ancora, colpevole di non aver vigilato e non aver fatto rispettare le regole" di un’attività privata che ha svolto eventi di pubblico spettacolo e somministrazione nel periodo estivo su un’area privata del lungomare Europa, ribatte il sindaco Ciarpella: "Il Pd fa riferimento a 22 richieste, ma gli eventi organizzati nel periodo indicato sono stati 10. Come sempre si è svolta attività istruttoria da parte degli uffici, che in alcuni casi, essendo stata presentata la Scia a poche ore dallo svolgimento degli eventi, ha potuto essere eseguita solo a posteriori. Dalle verifiche effettuate è emerso che in 4 casi le domande erano regolari, in altri 6 sono state riscontrate delle irregolarità, in relazione alle quali sono stati eseguiti gli accertamenti previsti dalla legge". Fin qui la puntualizzazione dal punto di vista amministrativo su procedure di un privato su area privata, su cui "non c’è discrezionalità politica alcuna. Ovvio che tutte le attività debbano rispettare le regole e da parte di questa amministrazione non ci sono mai stati favori o negligenze, né ce ne saranno in futuro. Le verifiche sono competenza degli uffici e della polizia locale". "Per più di un decennio abbiamo avuto l’estremo nord della città completamente abbandonato al suo destino – ricorda Ciarpella – e un investimento milionario per una strada (il Lungomare Europa, ndr) che portava al nulla e che ci costò lo sforamento del patto di stabilità, con conseguenze economiche che l’ente ha scontato per anni". m.c.