Eventi rinviati, ecco le nuove date

Show di Malgioglio in piazza Matteotti e fuochi d’artificio il 10 maggio. Il programma dei festeggiamenti in onore del Patrono si svolgerà a maggio. Dopo la proclamazione del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’Amministrazione comunale ha ridefinito le date degli appuntamenti. Domenica 4 maggio, al teatro comunale (ore 21,15), si svolgerà l’esibizione del Gran concerto bandistico Città di Porto San Giorgio e la premiazione del "Sangiorgese dell’anno". Venerdì 9 maggio, in piazza Matteotti, le band cittadine si esibiranno nel "Concerto per il Patrono". Sabato 10 maggio alle ore 21,15, live show Forever ’90 dj set con la partecipazione di Cristiano Malgioglio. A seguire, sul tratto centrale del lungomare Gramsci, si terrà lo spettacolo pirotecnico. Domenica 11 maggio, alle ore 17, si svolgerà la processione per le vie cittadine. L’operetta "La duchessa del Bal Tabarin", inizialmente in programma per sabato 26 aprile, si terrà domenica 18 maggio alle ore 21 in teatro: "Ci siamo adoperati con grande impegno in questi giorni per poter riprogrammare gli appuntamenti che erano stati previsti, inizialmente, nei giorni delle festività del Patrono affinché la città potesse comunque trascorrere momenti di spensieratezza e allegria. Siamo soddisfatti di essere riusciti subito a fissare nuove date grazie anche al lavoro di squadra; siamo sicuri che non mancherà la risposta della città, invitiamo tutti a venire a Porto San Giorgio" ha detto l’assessore al Turismo e al Commercio Giampiero Marcattili.