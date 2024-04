Evento a tema Pokemòn e Manga in biblioteca

Prende spunto da ‘Hanami’, termine giapponese che sta a significare ‘guardare i fiori’ e fa riferimento al periodo della fioritura dei ciliegi che, per i giapponesi rappresenta una vera e propria tradizione, la serie di iniziative che dall’8 al 13 aprile saranno ospitate nella biblioteca comunale ‘Santori’.

"Abbiamo deciso di celebrare questo momento – commentano i gestori della struttura – dedicando una intera settimana alla tradizione giapponese Hanami". Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 16,30 e saranno a ingresso libero. Si parte l’8 aprile con ‘Nihon no Ehon - Libri dal Giappone ‘ un pomeriggio di letture, divertimento e giochi, riservato a tutte le fasce d’età. Il 10 aprile, è prevista invece una lettura animata con Kamishibai pensata per i bambini dallo zero agli 11 anni. Si prosegue il 12 aprile con ‘Gotta catch’em all! – Acchiappali tutti!’ giornata che trasformerà la biblioteca in u’arena invasa da Pockèmon e da bambini, dai 6 anni in su questa volta, che potranno diverirsi a catturare le fantastiche creature. Infine, sabato 13 aprile, ‘Yomimono – Conversazioni Manga’ dedicato non solo agli appassionati ma anche a chi vuole conoscere più da vicino il mondo giapponese dei Manga. Un’iniziativa destinata ad attrarre la curiosità dei più piccoli e non solo, che potranno andare alla scoperta di una delle tradizioni più suggestive e caratteristiche del popolo giapponese.