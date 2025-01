Evento col fotografo Marrozzini

Presentato ‘Memorie allo specchio’, un evento culturale voluto dal Comune e dalla Proloco in collaborazione con ‘Italea Marche’ in occasione del bando dei comuni sul Turismo delle radici. Per questo progetto è stato coinvolto il fotografo fermano Giovanni Marrozzini, che conosce profondamente il tema della migrazione e della nostalgia e ha parlato del suo percorso professionale, delle modalità di ideazione di un progetto fotografico e molto altro ancora. La moderatrice dell’incontro è stata Arianna Censori. Nell’occasione sono stati proiettati alcuni dei suoi lavori più significativi realizzati in Italia, Medio Oriente, Africa e Sud America ed in particolare, ‘Echi’.