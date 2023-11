"Evento Internazionale a Grottazzolina: Bros Manifatture punta sull'estero"

La Bros Manifatture, ha accolto i partner internazionali nella sede di Grottazzolina per un evento della durata di tre giorni, per ragionare sulla filosofia del marchio e le nuove strategie aziendali. "Siamo entusiasti di aver accolto i nostri partner nella nostra sede delle Marche – ha dichiarato Lanfranco Beleggia, presidente di Bros Manifatture –. La vostra partecipazione a questo evento sottolinea le solide relazioni che abbiamo costruito nel corso degli anni". Con partner provenienti da oltre 30 paesi, l’evento ha rappresentato una tappa significativa nel percorso del gruppo che si sta concentrando sempre di più sul mercato estero. L’apertura di un nuovo flagship store Brosway Italia presso il Grand Canal Shoppes all’Hotel Venetian di Las Vegas è un elemento chiave per diventare il marchio di gioielli di moda numero uno anche negli Stati Uniti. Con un negozio moderno e vibrante, l’obiettivo è quello di trasmettere efficacemente i valori e l’anima del brand nel mercato americano in rapida evoluzione. A completare il progetto di crescita di Bros Manifatture c’è lo sviluppo della nuova sede.

a. c.