Evoluzione continua per l’istruzioine

L’istruzione è in continua evoluzione, ed è necessario ripensare strutture e metodologie didattiche. Nel nostro istituto abbiamo adottato il modello Dada (Didattiche per Ambienti di Apprendimento) un approccio avanguardista che supera la tradizionale disposizione delle aule fisse e assegna ai docenti laboratori personalizzati, nei quali gli alunni si spostano a seconda della disciplina d’insegnamento. Il sistema promuove l’apprendimento attivo e rende gli spazi didattici più funzionali. Inoltre, dal prossimo anno, partirà l’indirizzo Montessori nella scuola dell’Infanzia di Montefortino, un percorso educativo che valorizza l’esperienza diretta. Gli ambienti sono ideati per favorire l’esplorazione con materiali didattici volti a sviluppare abilità cognitive, motorie e sociali. I due modelli rivolti a fasce d’età diverse, condividono l’obiettivo di rendere lo studente protagonista del percorso formativo. Il nostro istituto è pronto a raccogliere la sfida del futuro innovativo della scuola.

