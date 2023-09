Ex Branella, ecco la variante al Prg

Adozione del piano attuativo in variante al Piano Regolatore per il recupero e la riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’area ex Branella in via Andrea Costa, proprietaria la società Magazzini Gabrielli. E’ l’argomento di punta che il Consiglio comunale, convocato alle ore 18,30 di domani, è chiamato ad affrontare. Dopo la riqualificazione dell’ex cinema Excelsior, un altro di quelli che vengono definiti “ecomostri”, cioè strutture non più attive e da un’infinità di tempo abbandonate al degrado, verrà recuperato dalla nuova proprietà, che è, appunto, la società Gabrielli. Si tratta dell’ex fornace Branella uno stabilimento che, realizzato a suo tempo in periferia, è rimasto inglobato nell’urbanizzazione. Si trova a nord della città, sul lato ovest della strada statale adriatica a valle dell’insediamento residenziale di Pian della Noce. Si trova in fregio alla strada statale, in una zona completamente urbanizzata, recando danno all’immagine della città per la permanenza della struttura industriale nel contesto urbano, oltre che danno ambientale in considerazione della presenza della copertura dello stabilimento in amianto. La storia urbanistica dell’area ex fornace: il Piano regolatore redatto nel 1998 ne proponeva la sostituzione edilizia con cambio delle destinazioni per una Sul (Superficie utile lorda) di 13.410 mq complessivi, di cui 8.700 residenziale e 4.460 attività produttive e terziario. La previsione non è stata ritenuta congrua e utile dalla proprietà Branella la quale ha presentato ricorso, accolto dal Consiglio di Stato. A seguito di tale pronuncia il 10 dicembre 2003 è avvenuta la decadenza di ogni ipotesi urbanistica per quell’area, per la quale è tornata in vigore la previsione del precedente Piano regolatore del 1971, obbligando l’Amministrazione Comunale al riesame dell’area.

Intanto nel 2009 è cessata la produzione di laterizi da parte della fornace e nel 2022 l’area è stata acquistata dalla Magazzini Gabrielli, società notoriamente operante nel settore della grande distribuzione, con l’intento di procedere al recupero dell’intero sito ex industriale per insediarvi proprie attività. Le possibilità edificatorie con la variante sono: 8.000 mq di cui 5.000 commerciale e 3.000 residenziale, cessione di parcheggi e aree verdi al Comune, collegamento dell’area ex Branellla con Pian della Noce. Nel sogno dei sangiorgesi residenti a nord come opera compensativa del recupero dell’ex fornace, c’era l’interramento del traliccio dell’alta tensione esistente.

Silvio Sebastiani