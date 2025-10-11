Ex campo Cluana, il Comune ci pensa

Si torna a parlare dell’ex campo ‘Cluana’ e di una sua sistemazione deliberata di recente dalla giunta Calcinari, con alcuni interventi i cui costi saranno coperti con fondi regionali, in modo da rendere quello spazio finalmente fruibile dalla cittadinanza. Di questo ex campetto sportivo, di cui oggi resta solo poco più di un abbozzo di pista ciclabile, che era stata finanziata nel 2023 con 77.500 euro di contributo regionale, praticamente in mezzo al nulla visto che l’area appare incolta e abbandonata, si parla da almeno 5 anni.

E’ del 2021 un piano di fattibilità che prevedeva una spesa di 623mila euro per restituire quello spazio a un degno utilizzo, nei pressi del centro abitato della frazione Luce, aperto al pubblico e utilizzabile liberamente da tutta la cittadinanza, realizzandoci un anello ciclabile e pump track: si tratta, in sostanza, di un circuito di dossi, curve sopraelevate e discese progettato per essere percorso senza pedalare, ma solo generando slancio con movimenti del corpo.

Due anni dopo questo progetto di fattibilità, l’unica opera realizzata era stata appunto una semplicissima pista ciclabile che, nei desiderata, doveva avere anche la funzione di pump track e invece, alla fine, si è ridotta a un semplice anello pianeggiante. Poi, più nulla. Dunque a distanza di due anni, adesso, l’amministrazione del sindaco Gionata Calcinari torna a interessarsi di questo luogo, ritenendo opportuno prevedere un intervento di sistemazione dell’ex campo Cluana "attraverso – si legge nella relativa delibera comunale – la realizzazione di un impianto di illuminazione, la sistemazione della pista di accesso e dell’area verde, nonché anche alla installazione di arredi per la pratica sportiva (calcio e fitness outdoor)" si conclude nella delibera comunale.

I fondi, appunto, arriveranno da Palazzp Raffaello in quanto saranno regionali, e fanno riferimento a uno finanziamento assegnato al Comune lo scorso novembre, così suddiviso: 20mila euro per impianti di illuminazione, che ad oggi del tutto inesistenti; altri 8mila per acquisto attrezzature sportive, che sono anch’esse del tutto inesistenti e 22mila euro per una pista: per quanto riguarda quest’ultima voce, non è ben chiaro se si tratterà di intervenire su quella esistente e già pagata con fondi regionali, se si pensa a un miglioramento dell’opera, o se ne prevedono una seconda.

Vero è che per la sua particolare collocazione, un po’ discosta dalla provinciale Faleriense e in mezzo alla campagna, l’ex campo Cluana, riqualificato a dovere, potrebbe diventare un luogo di forte appeal e fruizione per i residenti e non solo.

Marisa Colibazzi