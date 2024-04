Ex campo Gazzoli, famiglie nell’area verde già prima dell’inaugurazione

Ancora non è stata inaugurata e già è nel cuore delle famiglie fermane, l’area dell’ex campo sportivo Gazzoli a Santa Caterina. Tanto era il desiderio di poterne usufruire, dopo la conclusione dei primi lavori, che già nei giorni di Pasqua e Pasquetta molti bambini e famiglie hanno subito animato e dato vita al nuovo parco giochi che vi è stato realizzato, ricco di tante attrazioni come scivolo, altalena, giochi a molla, piramide di corda. Così come il campo di calcio a 7, il campo da beach volley e l’area fitness. La prima parte del recupero dell’area, quella appunto dedicata al verde, ai giochi e allo sport, è stata eseguita. I lavori effettuati, divisi in due stralci, hanno visto la piantumazione del manto erboso, è stato installato l’impianto di irrigazione, che servirà anche per aiuole e essenze arboree, l’arredo urbano con giochi e panchine, realizzati i campi da calcio e beach, un’area dedicata ai cani. Prossimo step, per il recupero totale dell’area, sarà la realizzazione del nuovo centro sociale Santa Caterina.

Per il sindaco si tratta di un’idea di recupero importante, spazio finora inutilizzato che diventa luogo di svago e di aggregazione, per il quartiere e per la città: "Un progetto con cui viene restituito uno spazio storico della città alla città, che vede appunto per ora già l’area giochi per bambini, l’area con i campi da gioco, il verde". Il progetto complessivo è curato dall’architetto Paolo Santarelli, con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale, dell’ingegner Marco Iuvalè del Comune di Fermo come responsabile del procedimento e la direzione dei lavori di Roberta Fabiani. L’area, di proprietà della Curia, è dal 2021 in comodato gratuito al comune, è oggi di nuovo un parco pubblico attrezzato, un’area verde e aggregativa, un polmone verde polivalente, come ricorda l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani. "L’apprezzamento per queste opere arriva direttamente dai cittadini, dalle famiglie e dai bambini e dai ragazzi che già in questi giorni hanno reso bella con la loro presenza quest’area, che con la riqualificazione sta rinascendo", ha detto il consigliere comunale Roberto Simoni.