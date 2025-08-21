Ex cinema Excelsior, la proposta della proprietà al Comune

Che Paola Renzi si faccia una risata non è da escludere nel sentire che l’amministrazione, con in testa il primo cittadino Valerio Vesprini ha manifestato l’intenzione di mettere in campo ogni possibile iniziativa, compresa l’esproprio, per la soluzione della travagliata questione ex cinema Excelsior, di cui la stessa Renzi è proprietaria. Un immobile che, lasciato nel più totale abbandono per venti e più anni ha accumulato uno stato di degrado orribile a vedersi nel pieno centro urbano e pericoloso per i cittadini dato il rischio di collasso.

La precedente amministrazione dopo una lunga e complessa trattativa con la società cinematografica di Paola Renzi ha raggiunto un accordo per il recupero di quell’immobile, operazione che è stata condivisa e portata avanti dall’attuale amministrazione. Rullo di tamburi per l’approvazione unanime da parte del consiglio comunale di uno dei maggiori problemi di Porto San Giorgio, cioè la ristrutturazione dell’Excelsior. Dietro all’angolo però spesso c’è quello che non ti aspetti. Nel caso: Paola Renzi non firma la convenzione con il comune bloccando di fatto l’operazione recupero.

Per tale circostanza viene accusata di non avere la volontà di riqualificare l’Excelsior e che permanendo questo suo atteggiamento, secondo il sindaco potrebbe correre il rischio di esproprio dell’immobile. Qui probabile un sorrisetto della Renzi pensando che l’ipotesi di esproprio potrebbe configurarsi come una sorta di intimidazione verso di lei perché firmi la convenzione e il comune, poi, non sembra avere disponibilità di soldi per effettuare l’esproprio ed i lavori di recupero.

Secondo lei le colpe della situazione bloccata ricadrebbero sul primo cittadino dato che lei, come ci ha detto: "Sono pronta a firmare non appena il Comune come ho chiesto avrà liberato l’ex cinema delle strutture ed attrezzature esistenti al suo interno che sono del comune e che sono servite a puntellare l’edificio mettendolo in sicurezza. Ma l’ex cinema non viene sgombrato."

Pare di capire si sia creata una sorta di braccio di ferro tre il sindaco Vesprini e la proprietaria dell’ex cinema Renzi. Una situazione imbarazzante che non porta da nessuna parte e che a pagarne pegno alla fine potrebbero essere i cittadini come non di rado avviene. Pare che i due non riescano ad incontrarsi per valutare la possibilità di raggiungere un compromesso per la soluzione del problema. Possibile che non vi sia chi riesca metterli a confronto e farli riflettere?

Silvio Sebastiani