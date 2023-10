Ex cinema Excelsior, silenzio Comune-proprietà

di Silvio Sebastiani

Venerdì 15 settembre: una data da scolpire nella pietra. È il giorno in cui è stato approvato in via definitiva da parte del Consiglio comunale il progetto, in variante al Prg, di recupero dell’ex cinema Excelsior. Un evento storico, una ferita nel cuore di Porto San Giorgio con quell’immobile decrepito, pericoloso per la pubblica incolumità, che per decine di anni ha ammorbato con la sua presenza il centro della città, la quale adesso potrà essere risanata. La parola, infatti, passa alle ruspe. L’impressione, però, è che l’intervento non sarà così sollecito come si spera, se si considera che, a un mese dall’approvazione del progetto non c’è stata ancora nessuna interlocuzione tra Comune e proprietà, vale a dire la signora Paola Renzi, per decidere le cose da fare, prima fra tutte la firma della convenzione urbanistica. In ogni modo il sindaco Valerio Vesprini sembra essersi deciso ad assumere l’iniziativa, convocando la proprietà. Ma diamo una scorsa agli obblighi a cui quest’ultima dovrà sottostare. In primo luogo presentare il progetto esecutivo di riqualificazione di piazza Marina (di fronte all’Excelsior) e la richiesta di permesso di ristrutturazione dell’ex cinema con vincolo di integrità della facciata, entro 6 mesi dalla stipula della convezione che deve avvenire entro 18 mesi dall’approvazione definitiva della variante al Prg. I lavori dovranno essere eseguiti entro tre anni dal rilascio del permesso a costruire. La proprietà tra l’altro dovrà attrezzare e accessoriare la sala polifunzionale, configurata al primo piano dell’edificio, impegnandosi a sostenere una spesa di 100.000,00 euro per gli arredi e gli accessori necessari al suo funzionamento. Inoltre realizzare i lavori di riqualificazione di piazza Marina, impegnandosi a sostenere una spesa di 180.000 euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, entro il termine di tre anni dall’approvazione del progetto esecutivo. Dovrà comunicare tempestivamente la data di ultimazione dei lavori e stipulare con il Comune un contratto di comodato di uso gratuito della sala polifunzionale della durata di 89 anni. Consegnare contestualmente alla sottoscrizione del contratto la disponibilità della sala oggetto del contratto di comodato. Il soggetto attuatore si impegna a fornire al Comune all’atto della stipulazione della convenzione urbanistica, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, una polizza per l’importo di euro 308.000.