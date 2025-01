Ex cinema. Il futuro è già scritto

La decisione del Tar Marche di accogliere la richiesta della società cinematografica srl proprietaria dell’ex cinema Excelsior di annullare il vincolo di salvaguardia posto su tale edificio dalla soprintendenza regionale ai monumenti su sollecitazione del sindaco pro tempore, Andrea Agostini, ha fatto temere che potesse comportare la rimessa in discussione dell’accordo raggiunto tra l’Ente e la società cinematografica per il recupero dell’ex cinema. Quest’ultima una struttura degradata, che per tanti anni ha ammorbato con la sua presenza il centro cittadino, una struttura pericolante e pericolosa per la pubblica incolumità, ricettacolo di ratti e piccioni, pessimo biglietto da visita per una città turistica qual è Porto San Giorgio. Ebbene, l’ultimo atto da compiere prima di dare il via all’intervento di ristrutturazione dell’immobile in questione è la firma della convenzione tra comune e società privata, che dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il prossimo mese di marzo. Ci sono voluti tanti anni e la questione Excelsior è stata caratterizzata da dure contrapposizioni e da corsi e ricorsi in sede giudiziaria e da polemiche anche di natura politica non finire.

E’ vero, ma finalmente tutto è pronto per passare alla fase esecutiva dei lavori di recupero. Sarebbe quindi una vera sciagura e un danno alla città se la decisione del Tar, di cui abbiamo riferito all’inizio, comportasse la rimessa in discussione dell’accordo per la riqualificazione di uno stabile le da decine d’anni in disuso e lasciato nel degrado più assoluto e dell’area ad esso circostante. Il sindaco, Valerio Vesprini si dice fiducioso e convinto che ciò non accadrà anche per la contrarietà delle parti interessate.

I lavori per il recupero implicheranno un investimento di circa quattro milioni di euro da parte della proprietà. Il progetto di rigenerazione dell’Excelsior, che tra l’altro conserva la stessa volumetria, contempla: al piano terra uno spazio commerciale, al primo piano una sala polifunzionale di 144 posti da concedere per 89 anni al Comune e piano residenziale al secondo, con la sistemazione di piazza Marina da parte del privato. Inoltre per permettere alla proprietà di recuperare l’investimento le si consente di sbloccare un lotto denominato Timone 5 inutilizzato in via XX Settembre, la cui destinazione passerà da ricettivo a residenziale (1.642 mq).

Silvio Sebastiani