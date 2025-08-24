Ex cinema, la proroga sfumata e la rottura

Come più volte riferito la firma della convenzione con il Comune della società Cinematografica di Paola Renzi proprietaria dell’ex cinema Excelsior era l’ultima formalità da compiere per passare alla fase esecutiva dei lavori di recupero dell’immobile. Doveva essere effettuata entro lo scorso 15 marzo ma la Renzi non ha firmato con il rischio che il tanto lavoro effettuato per il recupero di quella struttura degradata liberandone finalmente il centro urbano che ne subisce la deturpante e pericolosa presenza. Ma non è proprio vero, come anche da noi erroneamente riferito, della assoluta incomunicabilità delle parti in causa. Infatti siamo entrati in possesso di copia di una lettera al sindaco Valerio Vesprini da parte dell’avvocato della proprietà Giuseppe Domenella che riferisce circostanze riguardanti la questione ex cinema Excelsior sconosciute ai più, svelando che contatti tra Comune e società cinematografica vi sono stati, e ribadisce la richiesta di proroga della firma della convenzione. Si tratta di una lettera lunghissima di cui riportiamo molto sinteticamente poche ma significative righe dell’incipit e della fine. L’incipit: "Illustrissimo sindaco, le sue pec di ieri, mi hanno lasciato di stucco. Alla riunione del 24 febbraio, oltre a me e lei parteciparono l’Architetto Censi, l’Architetto Francioni, l’Ingegner Sisi, l’Avvovato Popolizio e l’Ingegner Conti. Ci lasciammo con l’intesa, condivisa da tutti e avallata dai dirigenti del Comune presenti, che vi sareste attivati per prorogare il termine previsto per la firma della convenzione. Alla mia cliente avevo riferito che quello era stato l’esito della riunione. Lei ha ignorato completamente le intese raggiunte". Queste le ultime tre righe della missiva: "Se poi codesta amministrazione, rivedendo la posizione assunta ieri, vorrà attivarsi per prorogare i termini, la mia cliente sarà pronta a partecipare costruttivamente alla soluzione dei problemi che ostano alla firma della convenzione stessa". Naturalmente ogni atteggiamento poggerà su logiche e ben valutate considerazione di cui c’è solo da prendere atto. Da parte nostra l’auspicio che con l’ex cinema si risolva finalmente uno dei maggiori problemi della città.

Sivio Sebastiani