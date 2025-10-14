Ex cinema, riqualificazione ferma al palo

La vicenda dell’ex Cinema Excelsior torna al centro dell’attenzione, ma questa volta con un punto fermo che il Comune di ha voluto chiarire in modo definitivo: la convenzione urbanistica con la società Excelsior Cinematografica s.r.l. non è mai stata sottoscritta, e proprio questa mancanza ha reso inefficaci le varianti approvate negli ultimi anni in primis quelle per il progetto di recupero dell’ex cinema, bloccando di fatto ogni prospettiva di sviluppo. La precisazione arriva da una nota redatta dall’avvocato Manuel Virgili per conto dell’Amministrazione comunale. Il Comune ha ricordato che l’incontro del 24 febbraio scorso, richiesto dalla proprietà per discutere eventuali proroghe e questioni tecniche sull’immobile, "non aveva valore di accordo formale", ma si era limitato a un confronto interlocutorio. Nessun impegno vincolante, dunque, era stato assunto dall’Ente, che si era riservato di verificare la possibilità di una proroga solo dopo un’attenta valutazione. Da quel momento, però, la situazione non si è più sbloccata. La società non ha dato seguito alla sottoscrizione della convenzione allegata alla deliberazione consiliare n. 41 del 2023, nonostante i ripetuti solleciti e la ritrasmissione dello schema da parte del Comune. Senza la firma del documento, spiegano dagli uffici, "le varianti urbanistiche approvate non sono mai divenute efficaci", poiché solo con la convenzione si perfeziona il titolo giuridico che consente di rendere operative le disposizioni e gli assetti previsti. La mancata firma, dunque, non è un semplice passaggio formale ma l’elemento che ha determinato la decadenza dell’intero procedimento. A complicare la situazione è intervenuta, dall’1 gennaio 2024, la nuova Legge Urbanistica Regionale, che ha introdotto criteri e procedure differenti. La conseguenza è che oggi il Comune "non potrebbe in alcun modo proseguire l’iter avviato sotto la vecchia normativa", anche qualora volesse. Tutto dovrà essere rivalutato da capo.

L’amministrazione ha poi ribadito che, non essendo proprietaria del bene, "non ha alcun obbligo di messa in sicurezza o manutenzione dell’immobile", se non eventualmente in via anticipatoria rispetto al privato inadempiente. In ogni caso, negli anni passati il Comune ha sostenuto spese significative – circa 250mila euro – per lavori provvisionali e di manutenzione. "Alla luce del tempo trascorso, delle mancate risposte e del nuovo quadro normativo – si legge nella nota – i presupposti che avevano portato all’approvazione delle varianti risultano oggi venuti meno". Una frase che chiude, almeno per ora, una lunga pagina amministrativa della città: l’ex Cinema Excelsior resta dunque fermo al palo, in attesa che la proprietà decida se e come riaprire un dialogo con il Comune secondo le nuove regole urbanistiche. Ammessa ma non concessa la sua disponibilità.

Silvio Sebastiani