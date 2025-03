Ex cinema, tutto tace sulla firma per i lavori

La firma della convenzione della società Cinematografica di Paola Renzi proprietaria dell’ex cinema Excelsior era l’ultima formalità da compiere per passare alla fase esecutiva dei lavori di recupero dell’immobile. Doveva essere effettuata entro lo scorso 15 marzo ma non c è stata e comune e Paola Renzi sono ai ferri corti. Giuseppe Domenella, avvocato della proprietà, ha scritto al sindaco chiedendo la proroga dei termini della firma della convenzione spiegandone i motivi e ricordando che: "Nella riunione svoltasi il 24 febbraio in Comune oltre a me e lei parteciparono gli architetti Censi e Francioni, l’ingegnere Sisi, l’avvocato Popolizio e un tecnico di fiducia. Ci lasciammo con l’intesa condivisa da tutti e avallata dai dirigenti comunali presenti che vi sareste attivati per prorogare il termine previsto per la firma della convenzione".

Una lettera con risposta non sollecita. Inutile sottolineare che senza la firma il progetto di riqualificazione dell’Excelsior decadrebbe. L’auspicio è che Comune e Paola Renzi si chiariscano e risolvano i problemi se ci sono. Impensabile solo ipotizzare che vi possa essere chi voglia buttare tutto a carte quarantotto, dopo i tanti anni che sono stati necessari a trovare un’intesa tra comune e proprietà sul progetto di recupero dell’ex cinema, edificio da oltre trent’anni in disuso e in abbandono fortemente degradato, pericolante e pericoloso per la pubblica incolumità, divenuto ricettacolo di ratti e piccioni, spettacolo indegno nel centro della città. Ci sono voluti tanti anni di trattative caratterizzati da dure contrapposizioni. L’immobile ristrutturato conserva la stessa volumetria. Nella lettera al sindaco l’avvocato Domenella manifesta: " La disponibilità della Cinematografica a partecipare alla soluzione dei problemi qualora il Comune decidesse di prorogare i termini". L’elaborato tecnico prevede al piano terra uno spazio commerciale, al primo e secondo piano tre appartamenti, al primo piano anche una sala mulimediale di 144 posti da concedere in uso al Comune per 89 anni. La ristrutturazione di piazza Marina di fronte all’edificio. Inoltre per permettere alla proprietà di recuperare l’investimento di circa 4 milioni le si consente di sbloccare un lotto denominato Timone 5 inutilizzato in via XX Settembre, la cui destinazione passerà da ricettivo a residenziale (1.642 mq).

Silvio Sebastiani