Ex Conceria, chiuso l’iter in Consiglio Ruspe al lavoro per la riqualificazione

di Angelica Malvatani

"La Fermo del futuro, un traguardo e allo stesso tempo l’inizio di un percorso importante". C’è emozione nelle parole del sindaco Paolo Calcinaro a margine dell’approvazione, nel corso del Consiglio comunale, del progetto di riqualificazione dell’area ex Conceria a Molini di Tenna – Girola. I consiglieri hanno ratificato l’accordo di programma in variante urbanistica al Prg che consente l’avvio del progetto in tutti i suoi interventi, per i quali sono state avviate le prime demolizioni, a cura di Adriatica Costruzioni. Si tratta di housing sociale con 32 abitazioni per anziani autosufficienti con dei servizi di sostegno e per giovani famiglie che lavorano in città e che qui si vogliono trasferire, un’ampia foresteria all’ingresso, un teatro da 350 posti, un plesso per le associazioni della zona, un nuovo e moderno centro di sostegno alla disabilità, orti sociali, parco verde attrezzato, una centrale per l’autosufficienza termica degli edifici. In questo luogo spazio anche alla memoria nel rispetto di quanto ha rappresentato questo sito, come ex luogo di prigionia, con la conservazione di capannoni che saranno deputati a questa finalità.

"Il tutto – ricorda il sindaco – con fondi europei Pnrr e dentro l’area della Conceria, caratterizzata, bonificata e certificata. Con la possibilità di nascita di attività commerciali e di una espansione abitativa di qualità per i privati che crederanno nella zona. Un progetto di riqualificazione passato senza alcun voto contrario, voglio anche ringraziare l’atteggiamento della minoranza consiliare che ha capito, e in qualche modo accompagnato con voti a favore o comunque non contrari, la rilevanza del progetto per città e quartiere". Sono state aggiudicate quasi tutte le gare, dunque si può procedere per un’idea di territorio che vede la forte collaborazione tra pubblico e privato. Particolarmente soddisfatto il consigliere di maggioranza Nicola Pascucci che ha seguito tutta la progettualità in prima persona: "Un luogo iconico della nostra città da oggi può iniziare a vedere la sua ‘storia futura’. Al progetto, ambizioso ma necessario, relativo all’ex Conceria, tra i simboli della storia cittadina appena dopo l’elezione del 2015, abbiamo iniziato a lavorare su stimolo dell’associazione ‘Oltre Conceria’, minoranza, residenti, contrada, centro sociale e dell’Isrt".

Pascucci ha la delega alle aree dismesse, è stato tra i motori di una rinascita necessaria insieme con il presidente del Consiglio Francesco Trasatti e l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, grande la soddisfazione anche delle colleghe in consiglio comunale Sara Pistolesi e Lucia Perticari che parlano di passaggio storico: "Un lavoro che parte da lontano e che rappresenta un grande obiettivo centrato per la lista Piazza Pulita, in primis per il segretario Faggio, presidente della II Commissione Consiliare e, come Lucia Perticari, residente nell’area. Si tratta della sintesi di un lavoro sinergico che ha coinvolto congiuntamente gli assessorati all’urbanistica e alle opere pubbliche, che pongono le basi affinché possano essere messe a terra importanti progettualità dei settori servizi sociali e cultura", conclude la capogruppo Pistolesi.