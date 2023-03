Ex consorzio agrario, via ai lavori

Dovevano iniziare l’anno scorso, prima delle elezioni amministrative, i lavori di riqualificazione dell’area esterna che circonda l’ex consorzio agrario di Casette d’Ete ma, alla fine, sono stati avviati ieri. Come prima cosa, la ditta incaricata ha provveduto ad abbattere la pesa, una piccola struttura adiacente all’immobile del consorzio, da tempo in stato di degrado e di abbandono che, non essendo di alcuna utilità neanche in previsione dei futuri utilizzi di quell’area, è stata demolita. L’intervento che è appena iniziato riguarda la sistemazione di un’area attigua alla piazza Mazzini che, da anni, viene utilizzata come parcheggio pubblico e per la quale sarà rivista la viabilità, potenziata la pubblica illuminazione e, in generale, sarà migliorato il decoro urbano. I lavori non riguarderanno l’ex consorzio in quanto il Comune è in attesa di sapere se è stato ammesso a finanziamento col Pnrr il progetto presentato dalla precedente amministrazione.