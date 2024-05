Ex Excelsior. Che fine ha fatto il suo recupero?

Che fine ha fatto il progetto di recupero dell’ex cinema Excelsior? Sono in tanti a chiederlo, sangiorgesi e non sangiorgesi. Eravamo rimasti all’accordo tra proprietà, soprintendenza regionale ai monumenti e Comune che avrebbe dovuto dare il via alla ristrutturazione dell’immobile. Il Consiglio comunale il 15 settembre 2023 ne ha approvato il progetto. Un evento storico, una ferita finalmente da poter risanare nel cuore di Porto San Giorgio con quel fabbricato dell’ex cinema decrepito, che da decine di anni ammorba con la sua sola presenza l’intera città.

La parola doveva passare subito alle ruspe. Ma non è andata così e tutto sembra giacere nell’immobilismo più totale. L’impressione è che l’intervento non sarà così sollecito, come si sperava, se si considera che, ad 8 mesi dal varo del progetto, non solo non si vedono ruspe in azione, ma tra il Comune e la proprietà, che fa capo alla signora Paola Renzi, non pare vi sia stata alcuna interlocuzione per decidere i provvedimenti da prendere. Ma vediamo quali sono gli obblighi a cui dovrà sottostare la proprietà: presentare il progetto esecutivo di riqualificazione di piazza Marina (di fronte all’Excelsior) e richiedere il permesso di ristrutturazione dell’ex cinema con vincolo di integrità della facciata e con i lavori da avviare entro 6 mesi dalla firma della convezione che, a sua volta deve avvenire entro 18 mesi dall’approvazione del progetto. I lavori da completare entro 3 anni dal rilascio del permesso a costruire. Compito della proprietà altresì sarà quello di attrezzare ed accessoriare la sala polifunzionale, che nel recupero sarà ricavata al primo piano dell’edificio e che ovrà assegnare in omodato d’uso gratuito al Comune per 89 anni. Inoltre attuare i lavori di riqualificazione di Piazza Marina, impegnandosi a sostenere una spesa di 180.000,00 euro a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria. L’attuatore inoltre si impegna a fornire al Comune all’atto della stipulazione della Convenzione urbanistica una polizza fideiussoria per 308.000,00 euro. Sintetizzando: entro 18 mesi dall’approvazione del progetto, quindi entro il 15 marzo 2025, sottoscrizione della convenzione Comune Proprietà. L’inizio dei lavoro entro i successivi 6 mesi (settembre 2025). La ristrutturazione dell’Excelsior contempla al pian terreno strutture commerciali, al primo piano la sala polifunzionale di 144 posti e residenziale, al secondo piano residenziale. Amministrazione comunale e proprietà debbono darsi una mossa se vogliono che uno dei maggiori problemi di Porto San Giorgio trovi finalmente definitiva risoluzione in tempi decenti.

Silvio Sebastiani