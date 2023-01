Ex Fim, battaglia in vista del voto

La bonifica dell’ex Fim è una priorità per il Laboratorio Civico e il candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà, così come per il movimento civico di cui Massimiliano Ciarpella è portavoce. Entrambi si inseriscono nel sempreverde dibattito sull’annosa questione, senza pronunciarsi sulla demolizione o meno della cattedrale, delegando ogni soluzione a enti sovracomunali e tecnici. "Meraviglia che ancora non ci sia stata un’azione forte da parte delle amministrazioni a tutela della salute pubblica su un’area di 73mila mq prospiciente il mare, posta in pieno centro abitato, fondamentale per una città a vocazione turistica" afferma Battilà richiamando "i madornali errori dell’amministrazione più volte segnalati dal Laboratorio Civico: piano di rientro per i circa 2 milioni di crediti Imu e Tari; mancata escussione della fideiussione sulla Cattedrale (rimarcata dai 5 Stelle nel 2013), i 20mila mq demaniali bloccati da opere di bonifica concesse al privato quando potevano essere utili parcheggi". Sulla diatriba se bonifica e mantenimento della cattedrale possono coesistere, Battilà spiega che, fosse stato amministratore, "avrei dato una scadenza certa e investito per coinvolgere più università all’avanguardia sul tema, tentando di capire quali fossero le tecniche moderne più adatte per garantire sicurezza strutturale e bonifica. Altrimenti, mi sarei posto parte lesa anche verso enti sovracomunali e privato".

Il Laboratorio Civico, infine, vede una possibile soluzione "nella revoca delle previsioni urbanistiche per inadempimento tramite confiscaesproprio per tutelare la salute pubblica. Il Comune (non il privato) deve essere regista per questa area strategica, puntando a recepire fondi a questo scopo". Anche per il civico Ciarpella, la scelta di demolire o meno la Cattedrale è tecnica, "scevra da ogni condizionamento perché quando c’è di mezzo la salute e la bonifica di un’area altamente inquinata, alimentare il solito teatrino della politica e dividersi in fazioni sarebbe un errore. Ma decisione non può più essere procrastinata". Per Ciarpella e i suoi, è fondamentale "avviare un confronto con la proprietà dallo stallo della bonifica alle previsioni urbanistiche da rivedere, ai contenziosi in essere per il pagamento di Imu e Tari". Infine "la politica deve attivarsi affinché quell’area venga restituita agli usi legittimi, valorizzando l’identità storica, creando un modello di sostenibilità, scongiurando un’estrema cementificazione".

Marisa Colibazzi