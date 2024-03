Ex Fim, c’è l’ipotesi dei parcheggi

Mentre procedono le indagini integrative sulle pareti della ‘cattedrale’ attraverso campionamenti aggiuntivi (a breve dovrebbe partire la sabbiatura sui campi di prova) necessari per avere elementi utili a dirimere lo spinoso dilemma sulla sorte della ‘cattedrale’ dell’ex Fim (se demolirla o no, per bonificare l’area) domani è previsto un incontro del tavolo tecnico per parlare di tutt’altra questione sempre legata all’ex fabbrica di concimi. Da indiscrezioni risulta, infatti, che la materia su cui ragioneranno Arpam, Ast, proprietà Fim convocati dagli amministratori, riguarda il possibile arretramento della recinzione dell’area ex Fim sul lato mare, per poter creare circa 50 parcheggi di dimensioni regolari lungo il tratto di recinzione di circa 250 metri di lunghezza (praticamente fino all’area camper), sopperendo anche alla carenza di spazi per la sosta nel vicino ex Serafini (a causa dei lavori in corso). E’ un problema annoso quello della sosta selvaggia in quel tratto di lungomare: lo spazio tra la rete e la carreggiata è troppo stretto per un parcheggio regolare ma ciò nonostante è prassi vedere le auto in sosta, accostate il più possibile alla rete dell’ex Fim. Di un arretramento di almeno 1,5 metri della recinzione si era parlato un paio di anni fa, con una mozione presentata da Giorgio Marcotulli (allora consigliere di minoranza, oggi di maggioranza) sulla scorta di reiterate lamentele di automobilisti sanzionati a più riprese per divieto di sosta, e della preoccupazione dei concessionari di spiaggia che finivano per essere penalizzati da questa situazione. La proposta di spostare la rete, peraltro in una porzione di terreno dell’ex Fim di proprietà pubblica, per consentire una sosta regolare era stata respinta. Si era detto all’epoca che, se in quel frustolo non risultava inquinamento, la modifica della perimetrazione dell’area da bonificare si poteva autorizzare senza alcun rischio per la salute pubblica. Adesso, a quanto pare, l’amministrazione Ciarpella sarebbe intenzionata a capire se questo arretramento della rete perimetrale è cosa fattibile o meno e, nel caso, qualora ci fossero le condizioni, se farlo in tempi brevi, meglio per l’avvio della bella stagione (sono molti gli stabilimenti balneari che si preparano ad aprire a fine mese, per la Pasqua) per ottenere parcheggi in più e a norma di legge, evitando disagi a bagnanti e concessionari e le infiorate di multe per divieto di sosta.

Marisa Colibazzi