Ex Fim e cattedrale: lo scontro continua

In attesa della Conferenza dei Servizi e di conoscere le eventuali risultanze che potranno emergere dagli incontri che, in questi giorni, proprietà dell’ex Fim ed esponenti di FdI stanno avendo con organi del Ministero della Cultura sulla vicenda della cattedrale, continua il pressing del coordinamento delle associazioni per l’ex Fim nei confronti della Fim srl: "È la loro ostinazione che ha causato le lungaggini di cui si lamentano. E dati i fatti e gli anni trascorsi nella assoluta inattività, la loro preoccupazione non è credibile. Anzi. È addirittura ridicolo e inaccettabile il loro tentativo di scaricare la responsabilità dei ritardi e dell’eventuale rischio per la salute pubblica sul Ministero, accusandolo di mancanza di collaborazione". Coordinamento che continua a fare le pulci al documento inviato dalla proprietà per controdedurre al preavviso di diniego per l’abbattimento della cattedrale. Le posizioni tra le parti restano antitetiche: per le associazioni, dati e studi tecnici alla mano, la bonifica si può fare con la cattedrale che rimane al suo posto; per la proprietà, senza la demolizione della cattedrale, non ci può essere bonifica. "Se, invece di aspettare tutti questi anni – è la riflessione delle associazioni – i soci della Fim srl avessero anche solo provato a sperimentare metodologie diverse, ecocompatibili e più sostenibili economicamente, oggi forse avremmo già risolto il problema delle parti inquinate e anche del terreno della cattedrale, riconducendo l’inquinamento entro i limiti di tollerabilità previsti dalla legge". Sempre avvalendosi di testi e documenti tecnici, il coordinamento aggiunge che "studi scientifici e pratiche applicate da decenni dicono che la possibilità di bonificare sul posto è praticabile, senza necessità alcuna di demolire le strutture e non ci vorrebbero neanche tempi lunghissimi". Di tutt’altro avviso la Fim srl che, infatti, al segretariato del Ministero ha ribadito, in maniera circostanziata e in virtù di una conoscenza della materia molto approfondita, che ad oggi non esistono sistemi e metodi di intervento che consentono un intervento risolutivo di questo tipo. E mentre la discussione sulla cattedrale continua a tenere banco, il tempo, inesorabile scorre (sono trascorsi quasi 12 anni da quando, nel 2011 la bonifica venne interrotta) e tutto resta così com’è.

m. c.