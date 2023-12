Ex Fim e centralina anti smog. Slitta la Consulta per la sicurezza

Il 18 dicembre si riunirà il Collegio di Vigilanza, in provincia, per l’eventuale proroga dell’accordo di programma sull’ex Fim e unanimità nel chiedere alla Regione di ripristinare la centralina per il rilevamento delle polveri sottili: sono solo due dei tanti argomenti trattati nella seduta consiliare dell’altra sera in cui è stata, invece, rinviata la decisione sull’istituzione della Consulta per la sicurezza per consentire maggiori approfondimenti in commissione. L’interpellanza del consigliere Nazareno Franchellucci sull’ex Fim per conoscere come si stanno muovendo i nuovi amministratori sull’annosa e complessa questione, anche riguardo alla revisione delle previsioni urbanistiche contenute nell’accordo di programma la cui proroga è ormai in scadenza (il 31 dicembre), è stata l’occasione per il sindaco Massimiliano Ciarpella per comunicare: "E’ stato convocato per il 18 dicembre in Provincia, il Collegio di Vigilanza per esaminare la richiesta della proprietà Fim, pervenuta a settembre, di proroga dell’accordo di programma del 2018 stante l’iter tuttora in corso per definire le modalità di intervento sul bene vincolato". A Franchellucci che non ravvisava alcuna differenza rispetto al passato nell’approccio della questione e chiedeva quale sarà la posizione dell’amministrazione? Chiederete la proroga dell’accordo di programma o no?", Ciarpella ha risposto: "Sono per prorogare quell’accordo perché è necessario procedere con il piano di indagini integrative con campionamenti in contraddittorio per valutare come e se rivisitare le previsioni progettuali dell’area Fim". E’ passata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Paolo Petrini "finalizzata a far sì che sindaco e giunta chiedano alla Regione di ripristinare a Porto Sant’Elpidio, centralina per il rilevamento delle Pm10, per sapere la qualità dell’aria che respiriamo e nel caso che non sia sufficiente, di assumere i relativi provvedimenti". "E’ importante questo, come il piano antenne e i monitoraggi dell’elettrosmog – ha aggiunto Gian Vittorio Battilà (Laboratorio Civico) -, è inutile far parte della rete dei Comuni sostenibili se non si monitorarono le condizioni ambientali della città". L’assessore Maria Laura Bracalente si è già attivata: "Ho inviato una Pec agli uffici preposti in Regione per fissare un incontro perché la misurazione del quantitativo delle Pm10 ci permette di sapere il rischio per la salute. Sto aspettando la risposta".

m. c.