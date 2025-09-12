Ex Fim e il caso parcheggi, Legambiente: spronare la proprietà

Sull’arretramento della recinzione dell’ex Fim per creare parcheggi lungo la strada, interviene il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim, sostenendo che le condizioni ci sono da tempo e che va imposto alla proprietà di riprendere e completare la bonifica del 95% del terreno, indipendentemente dalle sorti della ‘cattedrale’ che occupa solo il 5% dell’intera area. Per cominciare: "La recinzione insiste su terreno pubblico e chi ha governato non ha mai fatto niente verso la proprietà nemmeno per questo abuso, fin dal 2005, per cui per quella striscia di terreno c’è il rischio di acquisizione per usucapione". Quando 3 anni fa, l’allora consigliere di minoranza, Giorgio Marcotulli, interrogò l’amministrazione per la verifica di fattibilità dell’allargamento della carreggiata "gli risposero che in quella fascia c’erano laghetti usati per la bonifica (interrotta dal settembre 2011) e che il terreno era inquinato. Dopo uno studio finalizzato a un nuovo progetto di bonifica, gli ultimi dati forniti dalla proprietà sul terreno risalgono al 2014, e indicano la presenza di inquinamento in soli 4 punti su 11 analizzati, relativi a quella prima fascia più ad est. Se si fosse voluto intervenire per ampliare la carreggiata, forse l’intervento sarebbe stato possibile senza grosse difficoltà già negli anni passati, ma anche oggi". Il vero problema? "Gli strumenti conoscitivi per riprendere e completare la bonifica sono a disposizione da più di 10 anni, solo che nessuno ha mai costretto la proprietà al rispetto degli impegni presi e le amministrazioni hanno sempre accettato supinamente il pretesto della presenza della ‘Cattedrale’ per la mancata ripresa dei lavori. Un evidente pretesto per chiederne la demolizione visto che, dai dati del 2014, risulta che lì, il terreno non è inquinato".