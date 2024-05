Ex Fim, la Cassazione rigetta tutti i ricorsi

La Cassazione si è pronunciata, ed ha messo il suo sigillo, respingendoli tutti, sui sei contenziosi che la proprietà dell’ex Fim, la Fim srl aveva intentato per ottenere la riforma della sentenza della Commissione Tributaria regionale cui aveva adito avverso il pagamento dell’Imu arretrata al Comune, per gli anni dal 2006 al 2011, per l’area dell’ex fabbrica dei concimi. Nell’ultimo grado di giudizio, quello che mette la parola fine sulle controversie di tipo tributario avviate diversi anni fa dalla Fim srl, questa si è vista respingere tutte le istanze perché, fuor di tecnicismi e linguaggi giuridici, i motivi addotti nei ricorsi per ottenere la revisione a proprio favore, delle sentenze impugnate sono stati ritenuti privi di fondamento.

"La Corte rigetta il ricorso – si legge nei dispositivi delle 6 sentenze, emesse agli inizi di aprile – condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Porto Sant’Elpidio le spese del giudizio di legittimità liquidate in 6mila euro per compensi professionali, 200 euro per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti". A questo punto, per il Comune si tratta di passare all’incasso di somme importanti, che sono una bella boccata d’ossigeno per le casse comunali. E’ pur vero che la Fim sta già facendo fronte a parte dei pagamenti, attraverso una rateizzazione concordata con l’ente (e qualche anno fa, l’amministrazione comunale di allora, aveva anche deliberato la sospensione delle sanzioni e degli interessi) ma, in ogni caso, l’importo che la società composta da Simonetti ed Ecoelpidiense, dovrà versare dovrebbe aggirarsi sugli 80mila euro di media per ogni anno di imposte arretrate. Considerato che la Cassazione si è pronunciata sui ricorsi relativi a 6 annualità, dal 2006 fino al 2011, l’importo complessivo lordo stimato sarebbe di poco meno di 500mila euro. Ora che c’è il pronunciamento definitivo su questi ricorsi, è lecito dedurre che la stessa sorte toccherà a quelli ancora pendenti per le annualità dal 2012 in poi. Tradotto: per l’ente sono altri bei soldoni destinati a rimpinguare le casse comunali e consentire un buon margine d’azione per altri investimenti; mentre per la proprietà dell’ex Fim, è un altro sostanzioso esborso in una operazione all’ex Fim che, finora, le ha fatto macinare fior di denari (dall’acquisto in poi), con una bonifica ferma da anni e una riqualificazione urbanistica ancora di là da venire. Alle cifre macro dell’Imu arretrata, inoltre, si aggiungono le somme che la Fim dovrà versare al Comune come refusione delle spese legali sostenute che, stando al conteggio pubblicato dall’ufficio legale dell’ente, per i 6 pronunciamenti si aggirano sui 54mila euro.

Marisa Colibazzi