Ex Fim, la recinzione resta dov’è

Di arretrare la recinzione dell’ex Fim un po’ più verso l’interno dell’area della vecchia fabbrica dei concimi per creare aree di sosta regolari e sicure, per il momento non se ne parla. Gli amministratori hanno appurato che non ci sono le condizioni. La recinzione resta dov’è ma, non appena si metterà mano al prossimo programma operativo della bonifica, "sarà nostra premura inserire come attività prioritaria il completamento degli interventi sul tratto fronte strada per rendere possibile l’arretramento" fanno sapere il sindaco, Massimiliano Ciarpella e il consigliere di Fdì’I (e vicepresidente della Provincia), Giorgio Marcotulli rispondendo all’interrogazione dei consiglieri Annalinda Pasquali e Daniele Stacchietti (Pd) sull’argomento. "Ad oggi, non è possibile procedere alla restituzione dagli usi legittimi e quindi all’arretramento della recinzione". Si tratta di una questione che l’amministrazione ha affrontato fin dall’insediamento, facendo le valutazioni del caso, riprendendo la vicenda andando indietro di oltre 10 anni: "E’ stato convocato un primo tavolo tecnico (marzo 2024), con proprietà e organi competenti. L’operazione era plausibile per cui è stata indetta una Conferenza dei servizi asincrona, presentando il progetto di arretramento e il programma di analisi da effettuare (presente l’Arpam) per verificare l’avvenuta bonifica dell’area interessata".

Peccato che, gli esiti delle analisi non abbiamo confermato le attese: "Non tutta l’area era stata ricompresa negli interventi del 2010 e alcuni punti non rispettano ancora i valori ambientali". Perciò, nulla da fare, almeno per il momento. "Fa specie che a sollevare oggi la questione sia chi ha governato la città per decenni e che, ricoprendo anche incarichi con deleghe specifiche all’ambiente, senza dimostrare volontà né accortezza di verificare la fattibilità di quanto oggi denunciano" rileva "A differenza di chi ha amministrato la città per oltre 50 anni, e avrebbe dovuto seguire in modo più incisivo l’iter legato alla bonifica dell’area ex Fim, noi ci siamo subito attivati per valutare la possibilità di arretrare la recinzione –commenta Ciarpella -. Si tratta di un tema che si sarebbe potuto risolvere quasi 20 anni fa, quando partì l’iter di bonifica dell’ex Fim e si sarebbe potuta svincolare dal perimetro della vecchia fabbrica una porzione di terreno per restituirla alla collettività".

m.c.