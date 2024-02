"Ex Fim, procedure errate e stop ai prelievi"

Gli ulteriori prelievi da effettuare, in contraddittorio da Arpam e proprietà dell’ex Fim secondo il piano delle indagini integrative presentato da Fim srl per dirimere la questione ‘demolizione sì o no’ della ‘cattedrale, secondo il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim, non s’hanno da fare perché la procedura fin qui seguita non è corretta. La spiegazione: "Le attività di prelievo ed analisi non possono avere inizio senza la sottomissione del piano di indagini all’approvazione della Conferenza di Servizi da convocare, appositamente, quanto prima. Questa approvazione, infatti, è propedeutica alla validità del piano stesso". E ancora: "E’ compito della Conferenza di servizi approvare questi ulteriori interventi. Invece, apprendiamo che l’esecuzione dei sondaggi inizierà a metà febbraio". Si mette di traverso il coordinamento per l’ex Fim, dopo aver studiato il Piano di indagini integrative sullo stato di contaminazione della ‘cattedrale’ "dove abbiamo rilevato molte contraddizioni, inesattezze e imprecisioni. Ci saremmo aspettati di poter dare il nostro contributo nella sede opportuna, ma ancora una volta, ci hanno volutamente escluso". Il mancato coinvolgimento è l’altra nota dolente che il coordinamento continua a sottolineare all’attuale amministrazione, così come aveva fatto con la precedente, ricordando che "la nostra partecipazione è garantita dalle leggi come rappresentanti legittimi e portatori di interessi diffusi".

Altra precisazione: sostenere che il nuovo Piano presentato dalla proprietà ex Fim dovrebbe essere approvato da un’apposita Conferenza dei servizi e non da un Tavolo tecnico ristretto "non è una nostra forzatura e nemmeno una nostra polemica – chiarisce ancora il coordinamento - ma si legge nelle pagine del Piano stesso dove la proprietà afferma che ‘il Piano, prima di partire con l’esecuzione dei sondaggi vera e propria, dovrà essere sottoposto all’esame del Tavolo tecnico e della Conferenza dei servizi per trovare la condivisione degli enti partecipanti e/o per apportare eventuali integrazioni che si ritenessero necessarie’". Alla luce di tutto ciò, l’appello finale è per il sindaco: "Viste le nostre ripetute richieste di partecipazione per una maggiore trasparenza e nell’ottica di una collaborazione attiva tra cittadini e enti pubblici, chiediamo ufficialmente al sindaco di prodigarsi affinché questa procedura venga seguita correttamente".

Marisa Colibazzi