Ex Fim, ripreso in mano il progetto di bonifica

Due ore, tanto sono durati i lavori della Conferenza di Servizi sulla bonifica della Cattedrale dell’ex Fim e sulla sua sorte alla luce del preavviso del rigetto dell’istanza di demolizione e ricostruzione comunicato dal Segretariato del Ministero della Cultura. Stando a quanto appreso dai presenti, alla fine, un passo avanti che potrebbe rivelarsi dirimente per l’annosa e controversa questione è stato fatto nel senso che i partecipanti (Comune, Regione, Arpam, Ast, Soprintendenza, Segretariato, proprietà e progettisti) convenendo sulla priorità che riveste la tutela della salute pubblica e sul fatto che è tempo di dare una responsabile e decisiva sterzata a tutta la vicenda, hanno convenuto sulla necessità di procedere seguendo due filoni: è stato chiesto di produrre un parere aggiornato agli organi tecnici, per cui Ast (Azienda Sanitaria Territoriale) e Arpam dovranno collaborare per condurre indagini sulla Cattedrale dal punto di vista igienico sanitario (le uniche esistenti sono della proprietà ma non sono state fatte in contraddittorio con organi pubblici) e, nel contempo, Soprintendenza e Fim srl si confronteranno su tavoli informali per valutare tecniche di bonifica possibili (sabbiatura e altro) insieme a tecniche di contenimento. Gli esiti di questi due percorsi saranno portati all’attenzione di una nuova Conferenza di Servizi. In sostanza, ieri, sulla base dell’analisi degli astanti sui punti sollevati dal Segretariato nel preavviso di rigetto dell’istanza di demolizione e ricostruzione, è stato ripreso in mano il progetto di bonifica approvato nel 2007 dove nel parere espresso dall’allora Asur si sosteneva che "il bene vincolato non era conservabile in queste modalità ma che doveva necessariamente essere effettuata una operazione di sabbiatura e, successivamente, di conservazione del bene. La proprietà – è la sintesi fatta dal sindaco Nazareno Franchellucci - ha ribadito che, avendo iniziato le procedure di bonifica, ha verificato che le procedure di sabbiatura non sono possibile, trattandosi di un sistema che non farebbe altro che compromettere il bene stesso". Di qui la richiesta ad Ast e Arpam di riformulare il parere "che non deve dire se la Cattedrale deve essere demolita o mantenuta – precisa Franchellucci - ma solo se è inquinante o no, e in che quantità e tipologia". Grande l’interesse intorno ai lavori della Conferenza seguiti da una affollata platea di uditori.

Marisa Colibazzi