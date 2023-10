Ex Fim: sono necessarie altre analisi

Un passo avanti nella vicenda dell’ex Fim potrà venire dal tavolo tecnico, convocato per il 10 novembre, per discutere la proposta di piano di lavoro presentata dalla proprietà. Piano che prevede campionamenti per verificare il livello di inquinamento delle murature della ‘cattedrale’ con nuove prove di sabbiatura. Tutte indagini che, ovviamente, vanno effettuate in contradditorio. L’augurio del sindaco, Massimiliano Ciarpella è che "questo tavolo, e la conferenza di servizi che seguirà, siano decisivi per disporre di tutti gli elementi necessari a conoscere lo stato d’inquinamento, il rischio per la salute pubblica e, di conseguenza le possibili modalità di intervento per portare a compimento la bonifica dell’area". Nel frattempo, Ciarpella ha avuto modo di approcciare il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, al quale ha riassunto l’annosa questione raccogliendo "la sua disponibilità a fissare un incontro a Roma, appena acquisite maggiori informazioni tecniche sul caso". Al tavolo tecnico del 10 novembre, sono stati invitati la Fim spa, Arpam, Soprintendenza, Segretariato per le Marche del Mic, Ast. "L’incontro è stato convocato all’indomani della presentazione, da parte della proprietà Fim, del piano di indagini integrative, richiesto nella conferenza dei servizi di gennaio – rivela Ciarpella – e nel precedente tavolo tecnico di maggio (assenti Soprintendenza, Segretariato per le Marche e Arpam che, ricevuto il materiale, non hanno fatto pervenire osservazioni)". I nuovi campionamenti dovranno perciò accertare se la contaminazione delle murature sia estesa all’intera ‘cattedrale’. "Saranno condotti test di sabbiatura per verificare se si possa effettuare la bonifica senza pregiudicare la stabilità dell’immobile. I primi carotaggi, del 2006, (i nuovi sono stati eseguiti nel marzo 2022) riscontrarono un’elevata quantità di metalli, in particolare piombo e arsenico. Sono state chieste ulteriori verifiche per calcolare se i livelli di inquinamento siano rimasti inalterati e se interessino tutto l’edificio" prosegue la nota del sindaco. Questo intervento di Ciarpella anticipa la risposta all’interpellanza presentata dall’ex sindaco Nazareno Franchellucci che dovrebbe essere discussa nella seduta odierna (ore 9), ma non a quelli contenuti nell’interrogazione dell’ex candidato sindaco, Gianvittorio Battilà (Laboratorio Civico) sulla riqualificazione dell’ex Serafini, attigua all’ex Fim.

Marisa Colibazzi