Ex Fontevecchia Affidati anche gli ultimi lavori

Sul complesso dell’ex convento dei domenicani (noto anche come ex Fontevecchia) si prosegue il lavoro di recupero. Dopo l’inaugurazione della prima parte del museo archeologico, che ospita la prima delle tre sezioni previste, questa dedicata al collezionismo antiquario e alla nascita del museo pubblico e che è divenuto il nuovo accesso alle Cisterne Romane, l’intervento di completamento, di restauro e risanamento conservativo con miglioramento sismico e rifunzionalizzazione è stato aggiudicato dal Consorzio Compat di Roma. Lavori che si pongono come obiettivo quello di accogliere diverse destinazioni come: l’ampliamento dell’attuale museo archeologico, le botteghe di arte e artigianato, uffici e spazi per la formazione, oltre che un bar. Interventi che potranno essere eseguiti nell’ambito dei contributi previsti dal Pnrr per 16 milioni di euro che sono stati riconosciuti a fine 2021 al Comune di Fermo per il recupero totale del Palazzo. Di questa somma fanno parte 516 mila euro così come comunicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno che ha riconosciuto anche al Comune di Fermo l’assegnazione di un contributo statale a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, che non dovrà essere così compartecipata con fondi propri dall’Ente comunale.

Il sindaco Paolo Calcinaro ha sottolineato come "il completamento, dopo il primo importante tassello della prima delle tre sezioni del nuovo museo archeologico, è di fatto di grande importanza perché restituirà alla città un luogo storico rendendolo multifunzionale per l’intera comunità. Abbiamo sempre creduto in quest’opera di rifunzionalizzazione volta a recuperare questo complesso come spazio museale e idoneo a più destinazioni, anche grazie ai fondi del Pnrr". "Un intervento che andrà a terminare l’intero recupero su un immobile che vede un chiostro, dei due, in parte completato e che dovrà intervenire anche nel lato via Leopardivia degli Aceti" ha detto l’assessore Ingrid Luciani