Ex fornace, area acquistata da Gabrielli

Con l’adozione definitiva del progetto di riqualificazione dell’ex cinema Excelsior, martedì prossimo da parte del Consiglio comunale, viene risanato uno degli ’ecomostri’, così sono definiti degli immobili resistiti agli anni ma non al degrado, la cui presenza in città ne declassa l’immagine. Quindi è da applaudire il recupero dell’ex cinema che delle strutture come sopra menzionate è la principale data la sua ubicazione proprio al centro del centro città. Delle altre cosa ne sarà? Il sindaco Valerio Vesprini non può fare a meno di pensarci e del risanamento di almeno un altro ecomostro c’è da scommettere effettuerà un punto d’onore. Non fa mistero che la sua attenzione è rivolta in particolare all’ex lavanderia industriale Cossiri perché il suo stato di assoluto abbandono e degrado costituisce un pessimo biglietto da visita all’ingresso sud della città.

Il fatto che sia stata acquistata dalla società Gabrielli con l’intento di ristrutturarla fa ben sperare. "La società è interessata a sviluppare non solo l’ex lavanderia bensì tutta l’area in cui insiste, riqualificando così complessivamente l’intera zona sud, che oggi costituisce il nostro tallone di Achille", dichiara il primo cittadino. Rileva, poi, che all’entrata sud di Porto San Giorgio in abbandono e da recuperare c’è anche la costruzione-scheletro di cemento Righi, di cui dice: "Sono riuscito a rimediare il numero degli eredi perché li voglio contattare allo scopo di valutare la possibilità di una soluzione condivisa per quel relitto".

Per quanto riguarda altri ecomostri Vesprini specifica: "Sull’ex salara ancora non ho messo mano perché non ho avuto tempo; per la fornace Branella, che è un ecomostro famoso, aspettiamo di conoscere le intenzioni della famiglia Gabrielli, che ha acquistato pure questa, anche lì dovrà essere sistemata tutta l’area; per l’ex mercato ittico, che è comunale, c’è la previsione di piano della zona portuale, che vi individua uno spazio museale, delle aule scolastiche per il corso nautico del dell’istituto tecnico industriale Montani di Fermo e una sala congressi; per l’ecocentro stiamo valutando di spostarlo in una zona che crei minori difficoltà ai residenti, alla viabilità e che sia idoneo per un nuova struttura di ultima generazione. Stiamo sulla buona strana ma sono prudente, quindi finché non avrò definito la questione non voglio buttarmi avanti".

Silvio Sebastiani