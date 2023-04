"Ex Gigli, bene dimezzato e svilito"

Dal giorno della sua apertura il nuovo polo culturale Gigli continua a far parlare di sé. Alla soddisfazione espressa più volte dagli amministratori fa da contraltare una parte di scontenti. Tra i più attivi ’Angela Serafini e il suo gruppo di amici’ che affidano ad un comunicato il loro dissenso: "Se fosse stato veramente salvato tutto il Beniamino Gigli, allora sì che avrebbero motivo di gongolarsi e pavoneggiarsi, ma così non è, perché l’ex teatro è rimasto ex, non c’è più. C’è solo l’immobile salvato grazie alla forza e alla volontà dei cittadini, che però è stato snaturato e svilito lasciando alla città solo una piccola sala per avvenimenti minimi, impedendoci di godere di manifestazioni richiedenti ampi spazi, che non abbiamo. Ci dobbiamo accontentare sempre di poco, pur avendo tanto; ci dobbiamo accontentare del brutto, pur avendo il bello; ci dobbiamo accontentare degli stravolgimenti (che non ci appartengono) pur avendo beni da valorizzare. Il Beniamino Gigli è diventato ’polo culturale’, termine promettente ed impegnativo che fa pensare a qualcosa di molto importante, invece troviamo uno spazio angusto ed una modesta biblioteca. Importante è il salone restante che sarà occupato dalla ristorazione. Un polo culturale è molto di più e potevamo averlo". L’attenzione si sposta poi sui politici: "Sono in molti a chiedere l’uso di questo piccolo nuovo spazio situato al centro città, compresi i candidati sindaci, fra cui Petrini che ora dice di essere felice di aver questo locale, ma prima sosteneva che l’edificio era ingombrante, non utile, da buttare giù. Gli amministratori hanno sempre parlato e agito solo per demolire il teatro, il Municipio, la piazza, il mercato coperto. Oggi tutti loro si vantano di cosa? Di avere un bene dimezzato, svilito, trasformato, stravolto che serve a poco o niente quando potevamo avere tanto, tutto, e vantarci, ma soprattutto potevamo crescere sotto ogni punto di vista".

Nadir Tomassetti