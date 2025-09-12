Ex Itc comprato a mezzo milione. Strappa: "Sicuri che è un affare?"

"Il Comune ha acquistato dalla Provincia l’edificio dell’ex Itc (dove oggi sono state delocalizzate alcune classi della scuola media, rimaste orfane della propria sede, dichiara inagibile da parecchi anni, ndr) per 460mila euro, sapendo che, almeno per i prossimi 5 anni, non potrà utilizzarlo per intero visto che la ‘fabbrica pilota’ e tutti gli spazi del piano terra resteranno indisponibili fino a quando non saranno ultimati i lavori all’Ipsia ‘O.Ricci’ di Fermo": così Riccardo Strappa, consigliere di Avanti Montegranaro (nonché consigliere provinciale di minoranza) intervenendo sulla tanto discussa operazione voluta dall’amministrazione Ubaldi soprattutto per dare una sede definitiva alla scuola media cittadina.

Che la minoranza sia di tutt’altro parere non è un fatto nuovo e dell’argomento si è parlato anche durante la Festa dell’Unità, motivando le perplessità. "Di fatto, abbiamo pagato per utilizzare gli stessi identici spazi (primo e secondo piano dell’ex Itc) di cui abbiamo usufruito finora a titolo gratuito. Pagato per un edificio la cui costruzione risale agli anni 2000, il cui stato di conservazione, secondo la stima condotta dalla Provincia, ‘può essere definito mediocre’ e sul quale sarà necessario investire fior di denari interventi di consolidamento e, una volta resi disponibili gli spazi al piano terra, per adeguarli e realizzarci le aule" insiste Strappa, contestando l’opportunità di una operazione, apparentemente vantaggiosa "ma che comporterà una serie di problematiche e notevoli costi aggiuntivi". Di fatto, partendo dal valore iniziale di 1,3 milioni di euro, la Provincia ha considerato le condizioni mediocri dell’immobile (infissi, impianto idrico e servizi igienico sanitari, facciate e coperture); che l’edificio è stato costruito su un’area del Comune; che non ci sono dotazioni di parcheggi e, dal prezzo finale di 583mila euro ha decurtato, a mo’ di ‘refusione di un canone locativo figurativo per il mancato utilizzo del piano terra’ (si legge nella stima), 123mila euro, arrivando alla somma finale di 460mila euro.

"In definitiva – tira le somme Strappa – acquistiamo un prefabbricato di inizio anni 2000, in condizioni mediocri, che utilizzeremo parzialmente per i prossimi 5 anni, sul quale si dovrà investire parecchio, che non ha spazi esterni e che insiste in un’area diventata polo scolastico ma che non è stata concepita come tale a livello di infrastrutture con i disagi che ne derivano".

Marisa Colibazzi