Ex mercato coperto a mille. Il piano superiore è pronto

Il futuro dell’ex mercato coperto è legato alle storie dei giovani, ai percorsi di formazione e ricerca, all’innovazione e alle tecnologie. Prende forma il destino di una struttura che diventerà la sede della Fondazione Its, per corsi di formazione, percorsi di innovazione legati al made in Italy e alle esigenze delle imprese del manifatturiero. È l’annuncio che dà il sindaco Paolo Calcinaro, mentre procedono rapidi i lavori. Gli interventi sul primo lotto riguardante il piano superiore, quello in passato adibito alla vendita e una porzione del piano intermedio, originariamente utilizzato come deposito merci, sono ormai alla conclusione, grazie al finanziamento Iti urbani per un importo complessivo di circa 3 milioni e 700mila euro. Nei giorni scorsi il sopralluogo di Calcinaro che spiega come sia ormai terminato il primo stralcio, con due piani che hanno caratteristiche di luce, di spazi aperti, vetrate, tutto un altro aspetto rispetto a quello che conoscevamo: "Siamo pronti per andare avanti con i primi passi con il progetto di Università dei lavori che darà risposte alla quotidianità del mercato coperto e del centro storico ma anche al problema della mancanza di professioni a distretti importanti come quelli artigianali che abbiamo. Sarà offerta qui la possibilità di specializzarsi a tanti giovani del territorio e non solo, grazie alla Fondazione Its che insieme ad altri enti ha espresso progettualità forti per il nostro mercato coperto e per il nostro centro storico".

Approvata infatti la proposta progettuale inoltrata dalla Fondazione Its – Nuove Tecnologie per il Made in Italy, un’offerta formativa che vedrà corsi di studio, laboratori, progetti, predisposti sulla base dei reali fabbisogni delle imprese. La Giunta comunale, con atto d’indirizzo, ha recepito l’esito della procedura valutativa, la Fondazione porterà avanti qui la sua mission di formazione post-diploma, che garantirà ottime opportunità a tutti quei giovani che intendano apprendere competenze nuove ed accedere efficacemente al mondo del lavoro e nella formazione di profili ricercati dalle imprese.

Il presidente della Fondazione, Andrea Santori, ha spiegato: "La Fondazione Its ha una strategia chiara, vogliamo essere sempre più un riferimento a livello regionale e nazionale. E lo saremo in diversi settori: logistica, meccatronica, calzatura e agroalimentare. L’Its cresce, è al centro dei piani ministeriali, per questo avevamo bisogno di una sede funzionale e moderna: l’abbiamo trovata nell’ex mercato coperto di Fermo. Abbiamo partecipato al bando di gestione e lo abbiamo vinto. Porteremo nel piano intermedio e seminterrato laboratori dotati di ogni tecnologia, aule, giovani e corsi che parlano al futuro sia nel campo della moda, sia in quello della logistica considerando il nuovo maxi insediamento di Amazon nelle Marche. Ma non solo, perché in collaborazione con il Comune gestiremo il piano superiore, rendendolo dinamico e accattivante. Tutto questo è stato possibile perché la Fondazione Its è il luogo della squadra: Confindustria, Cna, Confartigianato, Istituti scolastici, università e imprese, tutti insieme per colmare quel gap tra istruzione e lavoro, garantire crescita al territorio e non disperdere il prezioso capitale umano". Oltre all’Its, all’ex mercato coperto ci sarà un centro servizi polivalente, la sede del laboratorio per l’innovazione e la ricerca Fermo tech, spazi di co-working, spazi per eventi, manifestazioni, vetrina per il territorio con le sue eccellenze. Dunque, un cuore pulsante che potrebbe cambiare il volto e il destino di tutto il centro storico della città.