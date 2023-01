Ex mercato coperto, aggiudicati i lavori per la torre ascensore

È ormai una realtà concreta e a portata di mano la nuova vita dell’ex mercato coperto, mentre procedono spediti i lavori di recupero dell’immobile, sono state aggiudicate anche le gare per importanti interventi, con risorse Pnrr, del secondo stralcio. In particolare la ditta T&T Italia spa si è aggiudicata i lavori per l’accessibilità che possono essere suddivisi in due macro interventi, la riqualificazione dell’ingresso ovest e del lato est. In quest’ultimo lato è prevista la realizzazione di un nucleo ascensore e della scala per il collegamento tra il piano seminterrato e il piano primo dell’ex mercato, ottenendo spazi più ampi e luminosi e consentendo l’accesso a tutti i piani dell’ex mercato. La ditta Ventra Antonio invece si è aggiudicata i lavori per l’efficientamento energetico. I lavori attualmente in corso sono portati avanti dalle aziende Eurobuilding spa di Servigliano e Eurovega Costruzioni srl di Capo d’Orlando (ME) per il completamento della copertura, cui seguiranno le finiture interne e gli impianti. I lavori sono tutti finalizzati ad un unico obiettivo: destinare il fabbricato a centro servizi polivalente, sede del laboratorio per l’innovazione e la ricerca, spazi per eventi, manifestazioni, vetrina per il territorio con le sue eccellenze, con un investimento complessivo di più di 3 milioni di euro. A questi si aggiungeranno anche interventi di efficientamento energetico, per un importo di circa 500 mila euro. "Due nuove aggiudicazioni per importanti lavori che riguardano in questo caso l’ex mercato coperto, con risorse Pnrr, per proseguire nel percorso che lo porterà ad essere un centro di servizi pubblici e privati moderni e innovativi, oltre a laboratorio del Fermo tech" spiega il sindaco Paolo Calcinaro.