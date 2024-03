Ex mercato coperto in rampa di lancio. Sarà il nido del lavoro per i giovani. Start up, laboratori, aule e non solo

Un po’ centre Pompidou, un po’ fabbrica del futuro, una scuola che quasi tocca il cielo. È il domani dell’ex mercato coperto, da fuori sembra un cantiere infinito, visto da dentro comincia ad avere un’anima e una storia che si sta già scrivendo. Il sindaco Paolo Calcinaro ha voluto un momento per fare il punto sui lavori e anche per capire cosa accadrà qui, nel cuore della città.

L’edificio a più piani avrà diverse destinazioni, il piano dei garage oggi usati dalla protezione civile sarà soppalcato, creando così due spazi. Il piano terra ospiterà uffici istituzionali per il comune di Fermo, una centrale termica, due uffici destinati a start up che saranno dati in concessione gratuitamente per due anni anche grazie a ulteriori finanziamenti regionali strutturati dall’assessore Antonini, laboratori e aule. Il tutto chiuso da un porticato vetrato, la scelta è di mostrare quello che accade all’interno. Nel soppalco i tre uffici ITS di segreteria e direzionali, altri laboratori mirati alla prototipazione, la Fondazione Its è il partner che l’amministrazione ha trovato per cominciare a costruire una nuova identità alla struttura: "La riqualificazione e la rifunzionalizzazione dell’ex mercato coperto porterà a evidenti vantaggi: una forte specializzazione dei giovani per quei lavori che soffrono la mancanza di personale specializzato, nei settori logistici, calzaturieri, tecnologici e legati al food, una risposta alle imprese ed alle aziende, alla ricerca di chi è in possesso della specializzazione per determinati ambiti lavorativi e la vivibilità di uno spazio pubblico che sarà funzionale a convegni, conferenze, eventi espositivi. Con la Fondazione Its all’ex mercato e una parte dell’Università all’ex Fontevecchia potremo avvicinare sempre più chi frequenta le scuole post diploma al centro storico".

Andrea Santori per la Fondazione parla di un progetto storico e di sistema: "La sfida è quella dello sviluppo, della crescita, dell’avanzamento. Oggi parliamo infatti di lavoro, di formazione e di nuove competenze come leve per costruire i tecnici del futuro e soprattutto le aziende del futuro. L’ex mercato coperto si candida a divenire la nuova fabbrica dei saperi e del lavoro cittadino, polo formativo di eccellenza a livello regionale. ITS Fermo si caratterizza storicamente per l’organizzazione di percorsi formativi nell’ambito Moda-Calzature, siamo l’unico soggetto regionale a sperimentare - con l’Istituto Urbani di Porto Sant’Elpidio - l’innovativa filiera tecnologico-professionale 4+2, cioè un modello didattico che prevede quattro anni di scuola secondaria più due anni negli ITS, abbiamo il 100 per cento delle occupazioni dopo il diploma e ben 1600 ore di formazione". Al piano superiore una parte ospiterà il Fermo tech, lavoratori di ricerca con l’università, l’altra parte avrà una area lettura con scrivanie anche per i professori, aule, due laboratori con pareti mobili per ampliare l’aula se necessario, il laboratorio di cucina con postazioni in stile Masterchef. Il tutto con divisori in vetro e sono rivolte verso l’interno. C’è poi il piano nobile, il primo che parte, che è polifunzionale.

"Una grande aula formativa che potrà essere affittata, avrà 120 posti con sedie rimovibili con palco, videowall e acustica funzionale, spiega ancora il sindaco, Ci sarà una grande cucina bar e una sala ristoro. Vogliamo pensarla viva e utilizzata dalla città. Può diventare anche uno spazio espositivo da 450 metri quadri". Una sala ampliabile fino a 230 persone, una misura che manca in città, con anche un bar ristorante aperto a tutti. Il tutto entro pochi mesi, la torre ascensore e le scale saranno pronte per Pasqua, il piano nobile e metà Fermo tech a seguire, l’Its ci mette 2 milioni e 600 mila euro di tecnologie, per un polmone di sviluppo e di crescita che farà bene al territorio tutto.

