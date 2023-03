Ex Miramare, l’incasso è atteso da più di un anno

"A pagare come a morire c’è sempre tempo", recita un proverbio che prendiamo in prestito per riferire la vicenda segnalataci con lettera di un nostro lettore in merito ai continui rinvii, per un totale di un anno e sei mesi, concessi dal Comune per il pagamento di 753.000 euro dovuti dal titolare dell’ex hotel Miramare per ottenerne la trasformazione della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale, alias da camere di albergo ad appartamenti. Rinvii su cui, secondo il lettore, si sarebbero dovuti far pagare gli interessi. Riassumiamo un po’ i termini della questione. Intanto è d’obbligo una premessa: il titolare dell’ex hotel ne ha chiesto il cambio della destinazione, sulla base di una delibera consiliare che lo consente per strutture ricettive in disuso. Tra le condizioni per ottenerlo il versamento del 50% del maggior valore che l’immobile assumerà con la trasformazione e che per l’ex hotel Miramare ammonta a 753.000 euro.

La Giunta ha acconsentito alla richiesta della trasformazione e in data 28.01.2022 ha approvato la variante urbanistica necessaria e stabilito che i 753.000 dovevano essere versati entro sei mesi, quindi entro lo scorso luglio. Sennonché, a seguito di specifica richiesta del titolare dell’hotel, con delibera di Giunta 1052022 è stato concesso il differimento del termine di versamento del contributo al 28102022 e che con successiva delibera 20522, in seguito ad una nuova richiesta della proprietà, è stata accordata un’ulteriore proroga al 31122022. Da ultimo, vista la comunicazione trasmessa dal proprietario dell’ex hotel la scadenza è stata fissata al 31.12.2023. Quindi l’importo che doveva essere pagato nel luglio dell’anno scorso, è stato rinviato prima ad ottobre, poi al 31 dicembre 2022. Da ultimo con la delibera n. 26 del 21.02.2023 a scadenza è stata fissata al 31.12.2023. Tutto quanto premesso, il nostro lettore trova strano che a fronte delle proroghe di pagamento nessuna compensazione sia stata prevista per il Comune. Nulla è dovuto per quale motivo? "Se quei soldi – sottolinea – fossero stati versati a tempo debito, messi in banca avrebbero fruttato un bel gruzzolo".

Secondo il sindaco Valerio Vesprini: "La somma dovuta sono i 753.000 euro e non va rivalutata con gli interessi. Il Comune si tutela con una polizza. Loro prima di ottenere il permesso a costruire debbono pagare e se non lo fanno viene escussa la polizza".

Silvio Sebastiani