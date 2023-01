Ex salara, futuro in mano al Comune

Con l’archiviazione del progetto di riqualificazione dell’Excelsior che degli ecomostri, immobili fortemente degradati e in abbandono, era quello che necessitava più degli altri di essere recuperato, il sindaco Valerio Vesprini e la sua amministrazione possono ben dire di aver messo a segno un grande risultato anche se i meriti vanno ripartiti con la precedente amministrazione. Ora il primo cittadino è chiamato a mettere in atto le sue capacità nella soluzione degli altri ecomostri che costituiscono un danno alla città non solo dal punto di vista dell’immagine, ma tolgono anche spazi ad una cittadina territorialmente carente e in alcuni casi sono dannosi alla salute pubblica. Ci riferiamo in particolare all’ex lavanderia Cossiri e all’ex salara. Per l’ex lavanderia ottima la notizia del suo acquisto da parte della società Gabrielli così come è avvenuto per l’ex fornace Branella. La strada è tracciata per entrambe con la pianificazione delle aree di competenza. Per l’ex salara non essendoci aree da pianificare la risoluzione potrebbe risultare più complicata. Il sindaco ha detto che intende affrontare il problema ex salara con immediatezza. Così deve iniziare a fare sapendo per esperienza quanto tempo si portano via le procedure con il rischio di arrivar a fine mandato con in mano un pugno di mosche. La ex salara è quell’edificio decrepito, pericoloso e pericolante situato tra le vie Panfili e Properzi, nel Borgo Marinaro. Risale alla prima metà del XVIII secolo è vincolata dalla soprintendenza e destinata dal piano regolatore a sito museale. Ma è di proprietà privata e da anni in abbandono invasa dai piccioni e ridotta ad immondezzaio, pericolosa per l’incolumità e la salute pubblica. Qualche anno fa una perizia tecnica evidenziò che il solaio non esisteva più, che il tetto stava cedendo ma che le mura reggevano e la proprietà aveva sistemato i cornicioni che rischiavano di venir giù. La stessa proprietà a suo tempo si era resa disponibile a ristrutturare l’immobile, purché potesse ricavarvi degli appartamenti in cambio dei quali avrebbe ceduto il piano terra ad uso pubblico. Tuttavia non sembrava intenzionata ad intervenire in questo periodo di crisi del mercato immobiliare e tutt’al più potrebbe farlo se il Comune come contropartita al permesso di costruirvi appartamenti, invece che la cessione del pianterreno accettasse il corrispettivo in denaro. Non se ne fece nulla. Comunque Vesprini potrebbe ripartire da quelle considerazioni.

Silvio Sebastiani