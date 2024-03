Ex Serafini e lavori fermi: "Variante da sistemare"

L’area di cantiere è stata recintata ormai da parecchie settimane all’ex Serafini, eppure dei lavori ancora non si è visto nulla. In quella stessa area, inoltre, già dall’anno scorso, avrebbe dovuto essere realizzata una vasca di prima pioggia di cui ancora non c’è traccia anche se il sindaco Massimiliano Ciarpella assicura che, superati alcuni intoppi progettuali, prima dell’estate si darà il via all’intervento. "Per quanto riguarda il progetto di rigenerazione urbana dell’ex Serafini (che rientra nel Pnrr, col mercato coperto nella vicina Piazza Garibaldi, ndr) lo abbiamo rivisto nel suo insieme per renderlo un po’ più aderente, a nostro parere, alle esigenze di chi dovrà usufruire di quello spazio, creando le condizioni per poterlo vivere nel modo migliore possibile". Di conseguenza, è stato attivato un tavolo di concertazione con la Soprintendenza (interessata dal punto di vista paesaggistico dell’intervento) alla quale è stato inviato il progetto aggiornato "dove si prevede una diversa dislocazione degli spazi rispetto a quanto inizialmente previsto. Abbiamo elaborato una sorta di variante che è stata sottoposta alla Soprintendenza che ha condiviso la volontà di rivedere alcune opere". A questo punto? "Occorre mettere a punto la variante dopodiché si partirà anche con i lavori" aggiunge Ciarpella. L’idea su cui stanno ragionando è di creare dei camminamenti a ridosso del perimetro vista mare e su via Mameli, di spostare le gradinate e riposizionarle a ridosso dell’area piastrellata, anziché verso gli stabilimenti balneari e, non ultimo, di non snaturare un’area verde che è una ‘piazza a mare’, mantenendola in condizioni da ospitare anche grandi eventi.

In quella stessa area ex Serafini insiste anche un altro cantiere per la realizzazione di una vasca di prima pioggia, opera mitigativa di effetti imprevedibili delle scogliere che rientra nell’ambito del progetto per la difesa della costa. Anche su questo fronte, gli amministratori hanno messo mano a una variante progettuale che ha fatto allungare i tempi "ma ormai siamo in dirittura d’arrivo: i tecnici si sono confrontati, abbiamo interloquito con la ditta incaricata per cui a brevissimo potranno partire i lavori, entro l’estate" conclude Ciarpella.

Marisa Colibazzi