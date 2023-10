Ex Serafini, modifiche al progetto

"Il progetto che abbiamo ereditato e che ha ottenuto un finanziamento con fondi del Pnrr aveva indubbiamente aspetti apprezzabili – è l’esordio conciliante verso l’opera di chi l’ha preceduto, del sindaco Massimiliano Ciarpella – ma ci siamo confrontati con i tecnici, evidenziando alcune criticità". Criticità che vanno superate per ottenere una riqualificazione efficiente e funzionale dell’area e che, di conseguenza, aprono la strada a modifiche dell’idea di ex Serafini degli ex amministratori, che non concilia appieno con quella dei nuovi. Questi, tracciato un quadro esaustivo del progetto attuale con uffici e tecnici (anche per capire i margini di cambiamento esistenti) e ditta appaltatrice, hanno avanzato possibili modifiche che saranno presentate in un’assemblea pubblica (da convocare nelle prossime settimane) prima di arrivare a una proposta definitiva da sottoporre a ditta e Soprintendenza.

"Senza modificare il progetto nei suoi elementi essenziali, a partire dall’importo e dalla tempistica – chiarisce Ciarpella – vogliamo un’area Serafini accessibile, aperta e verde, che mantenga la vocazione naturale che, da decenni, la caratterizza di spazio multiculturale, non trascurando l’esigenza di mantenere adeguati spazi di sosta". E allora, in quest’area strategica, va preservata l’area verde "perché la piazza a mare è un elemento caratterizzante di quello spazio – spiega Ciarpella -; non dobbiamo limitarne gli utilizzi mentre col progetto ereditato sarebbe diventato molto difficile accogliere iniziative di ampio respiro che possano richiamare un pubblico numeroso". L’idea è di intervenire sulle gradinate, riposizionando più a nord, ovvero all’altezza dell’attuale piastrellata, quella sorta di anfiteatro formato dalle tribune oggi individuato, invece, nell’area tra i due stabilimenti balneari tra ex Serafini e mare.

"Stiamo ipotizzando di riposizionare i camminamenti che, così come concpiti, andrebbero a ridurre sensibilmente lo spazio della piazza a mare" precisa ancora il sindaco. Perciò, si pensa di avvicinarli, da un lato, al lungomare, "arricchendo la passeggiata esistente e, dalla parte opposta, realizzarli costeggiando via Mameli". Su queste ed altre linee di indirizzo, sindaco e giunta intendono rapportarsi e aprire un confronto con i cittadini "illustrando le variazioni ipotizzate, per arrivare a una proposta definitiva e condivisa"conclude Ciarpella.

Marisa Colibazzi