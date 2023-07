"Excelsior, pratica in mano alla Provincia"

"Il progetto di recupero dell’ex cinema Excelsior è al vaglio della Provincia di Fermo. La norma, infatti, stabilisce che dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, avvenuta lo scorso mese di febbraio, debba essere esaminato dagli organi tecnici provinciali i quali hanno 180 giorni di tempo per provvedere". Lo rende noto il sindaco Valerio Vesprini per chiarire i termini di una questione molto complessa e non sempre debitamente conosciuta a livello di opinione pubblica.

A detta del primo cittadino, se ci sono delle lentezze e dei ritardi nell’iter procedurale per il varo del progetto essi non dipendono dal Comune: "Tuttavia – precisa – dopo la consegna della documentazione alla Provincia di Fermo non ci siamo messi a braccia conserte, bensì vi abbiamo inviato più volte il nostro dirigente del settore tecnico a chiedere lumi, verificare lo stato dell’arte e cercare di velocizzare la pratica". La risposta della Provincia è stata che il dirigente dell’ufficio tecnico provinciale stava andando in pensione, che il personale era in sotto organico, mentre urgevano tutte le problematiche legate all’alluvione e che, comunque avrebbero tenuto nella debita considerazione la pratica dell’Excelsior, quanto meno rispettando i 180 giorni a disposizione che scadranno verso la metà del prossimo mese di agosto. "Dopo di che – rimarca Vesprini – il progetto dovrà essere portato in Consiglio comunale per l’adozione definitiva".

A questo punto non resterà che sottoscrivere la convenzione la cui bozza è già pronta e che dice il sindaco: "Se non ricordo male, prevede il recupero dell’ex cinema quale primo intervento da realizzare da parte della proprietà. E finalmente, incrociando comunque le dita in considerazione dei tanti, travagliati ed anche sfortunati trascorsi di quella zona degradata in pieno centro di Porto San Giorgio, potranno essere risanati l’ex cinema Excelsior e l’area ad esso circostante ridando dignità a quella parte importante della città". Il sindaco Vesprini, dopo aver fornito chiarimenti sull’Excelsior, affronta anche, in estrema sintesi, la questione della revoca, e problemi connessi, della concessione demaniale alla società Marina di Porto San Giorgio Spa, che, secondo l’azionista Paola Renzi contiene tre errori: "Questo non posso saperlo – afferma Vesprini – è comunque una questione meramente tecnica e se ci sono degli errori verranno sicuramente scoperti e aggiustati".

Silvio Sebastiani